Keine schnelle Lösung auf der Bahnlinie Der VMS wird die Züge nicht bis Roßwein fahren lassen. Nur der Betreiber der Strecke weiß noch nichts davon.

Seit Dezember vergangenen Jahres ist der Haltepunkt Zentrum stillgelegt. Eigentlich soll die Zuglinie nach Leipzig hier enden. Das ist beschlossene Sache. Aber die technischen Voraussetzungen fehlen und eine Weiterfahrt bis Roßwein will der Verkehrsverbund Mittelsachsen nicht finanzieren. © Dietmar Thomas

Wann hält der Zug der Strecke Döbeln-Leipzig denn nun endlich in Döbeln Zentrum? Dass die Zuglinie an der Haltestelle enden soll, ist eigentlich beschlossene Sache. Aber auch ein Jahr nach Einstellung des Personenverkehrs zwischen Döbeln und Meißen hat sich dort noch nichts getan. Und es sieht auch nicht danach aus, dass bald wieder Züge am „Ostbahnhof“ halten.

Jeanette Kiesinger, die Pressesprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS), gibt sich zwar optimistisch, dass im kommenden Jahr die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Aber beim Betreiber der Strecke, die Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE) kann man diesen Optimismus nicht teilen. „Wir präferieren diese Lösung nicht. Wenn der Zug bis Roßwein fahren würde, könnten wir sofort anfangen. Die Züge stehen so lange in Döbeln herum, deshalb sind wir auf diese Idee gekommen“, sagte Geschäftsführer Eckart Sauter.

Das Problem beim Endhaltepunkt Zentrum ist ein technisches. Man kann einen Zug auf „freier Strecke“ nicht einfach anhalten und in Gegenrichtung wieder losfahren lassen. In Roßwein sind die technischen Einrichtungen vorhanden. Allerdings erteilt der Verkehrsverbund Mittelsachsen dem Vorschlag, bis Roßwein durchzufahren, eine klare Absage. „Aufgrund eines nicht tragbaren Verhältnisses zwischen finanziellem Aufwand und Nutzen kann die Realisierung einer Weiterfahrt bis nach Roßwein weder wirtschaftlich noch verkehrlich gerechtfertigt werden“, antwortet Pressesprecherin Jeanette Kiesinger auf eine Anfrage des DA. Nur – bei der NRE weiß man davon nichts.

„Der VMS hat sich bei uns nicht gemeldet. Das ist wie ein schlechter Witz“, sagte Sauter. Ihm würde es obliegen, den Haltepunkt Zentrum aufzurüsten. Es müssten Signalanlagen aufgebaut und Steuermagneten eingebaut werden, die registrieren, wenn ein Lokführer mal ein Signal überfährt. „Das kostet unglaublich viel Geld“, sagte Sauter. Dazu kommt noch ein aufwendiges Genehmigungsverfahren mit komplizierten Behörden. Schon kleine technische Veränderungen an der Bahntechnik zu realisieren, sei sehr aufwendig, so Sauter. „Wir würden erst zur Bank gehen, wenn eine verbindliche Bestellung des VMS vorliegt.“ Der Verkehrsverbund muss die Beförderungsleistung beauftragen – und erst dann hätte die NRE die Möglichkeit, diese Investition zu refinanzieren. In Sauters Augen ist das Aufrüsten des Haltepunktes aber „rausgeschmissenes Geld“. „Wir würden uns an Steuergeldverschwendung beteiligen“, sagte er. „Wenn es in ein paar Jahren wieder eine Zugverbindung nach Dresden gibt, bauen wir das alles wieder ab.“

Nach Angaben des VMS würde es mindestens 1,2 Millionen Euro kosten, die Züge vom Hauptbahnhof noch bis nach Roßwein weiterzuschicken. Die nur 1,3 Kilometer lange Fahrt bis zum Haltepunkt Zentrum würde wegen der aufwendigen technischen Aufrüstung aber auch vergleichsweise teuer. Während die NRE für Personenverkehr auf ihrer Strecke sonst 3 bis 5.20 Euro pro gefahrenen Kilometer verlangt, würden die 1,3 Kilometer zwischen Hauptbahnhof und Haltepunkt Zentrum 13,70 Euro kosten.

Die Pläne für den Haltepunkt Zentrum sind schon ziemlich konkret. Im vergangenen Jahr hatte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, den alten Standort zu modernisieren, statt einen neuen am Körnerplatz einzurichten. Mit dem Freistaat Sachsen und der DB Netz AG sei schon der Grundstein für die Finanzierung gelegt worden, so Pressesprecherin Kiesinger. Dann hatte die Bahn aber die Strecke aus wirtschaftlichen Gründen an die NRE abgegeben.

„Wir sind ein rein ehrenamtlich gegründetes Unternehmen“, sagte Sauter. Ursprünglich wollte die NRE nur den Güterverkehr auf der Strecke Riesa-Nossen wieder ankurbeln, dann übernahm sie im vergangenen Jahr den Betrieb der gesamten Strecke Döbeln-Meißen. Über die Linie wird der Güterverkehr zum Tanklager Rhäsa abgewickelt. Dazu kommen Getreide- und Sonderzüge.

