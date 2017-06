Keine Ruhe um Olbersdorfer Markt Auch unter neuer Bezeichnung kommt für den Handwerksmarkt Gegenwind vom Amt. Nun sind die Gemeinderäte gefragt.

Symbolbild: Dem Olbersdorfer Handwerkermarkt fehlt die behördliche Genehmigung. © dpa

Olbersdorf. Keine drei Monate hat es gedauert, da hat das Görlitzer Landratsamt alle Olbersdorfer Hoffnungen auf einen reibungslosen Ablauf des traditionellen Handwerksmarktes im kommenden November zunichtegemacht. Das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde hat jetzt in einem Schreiben an die Veranstalter angekündigt, die Markt-Durchführung am Volkstrauertag abzulehnen. Die Markt-Organisatoren sollen dem Landratsamt bis zum 23. Juni mitteilen, ob sie ihren Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Durchführung des Marktes am Volkstrauertag zurücknehmen oder aufrechterhalten wollen.

Die Veranstalter haben in diesem Jahr versucht, frühzeitig allem Ungemach aus dem Weg zu gehen. So haben sie den bisherigen Begriff „vorweihnachtlicher“ durch „vorwinterlicher Handwerksmarkt“ ersetzt, nachdem es in der Vergangenheit Kritik an der bisherigen Bezeichnung gegeben hatte. Auch auf die Aufführung von Musik verzichteten die Veranstalter am Volkstrauertag. Und mit der evangelischen Kirchgemeinde in Olbersdorf hatten die Organisatoren ebenfalls gesprochen, nachdem die Kirche im vorigen Jahr ihre Zustimmung zur Durchführung des Handwerksmarktes am Volkstrauertag versagt hatte. Das Landratsamt Görlitz hatte vor allem mit dieser Begründung die Veranstaltung am Volkstrauertag untersagt – wogegen die Veranstalter in Widerspruch gegangen waren, allerdings erfolglos. Bei der nun angekündigten Ablehnung beruft sich das Landratsamt vor allem auf die Ausführungen im damals erfolgten Widerspruchsbescheid der Landesdirektion Sachsen. Demnach wird der Handwerksmarkt als Vergnügung gesehen, die dem ernsten Charakter des Volkstrauertages „zuwiderläuft“. Außerdem liege kein wichtiger Grund für eine Ausnahmegenehmigung vor, um den Markt am Volkstrauertag durchzuführen, heißt es im Schreiben des Landratsamtes. Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP) hat nun die Mitglieder seines Gemeinderats aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. (SZ/se)

