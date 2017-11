Keine Raser auf der Oberstraße Anders als die Anwohner dachten, kommt es auf der Straße selten zu Geschwindigkeitsübertritten.

Entgegen dem Eindruck der Anwohner halten sich fast alle Autofahrer auf der Oberstraße in Neustadt an die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Das gab Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats bekannt. In der Oktober-Sitzung forderten Anwohner ein Tempolimit von 30 km/h für die frisch sanierte Trasse, da dort viele Kinder spielten und durch die fehlenden Gehwege die Sicherheit eingeschränkt sei (SZ berichtete). Außerdem seien viele Raser unterwegs. Ende Oktober stellte daraufhin das Ordnungsamt ein Messgerät auf – wo genau, wurde mit dem Anwohner abgesprochen.

Das Ergebnis: Die 50 km/h schaffte kaum ein Autofahrer, wie Ordnungsamtsleiter Sascha Große schon zuvor vermutet hatte. 99 Prozent der Fahrzeuge fuhren langsamer als erlaubt. Lediglich acht der 1 300 erfassten Fahrzeuge waren in dieser Woche zu schnell unterwegs. Die gemessene Maximalgeschwindigkeit betrug 56 km/h. Der Großteil, nämlich 80 Prozent, fuhr sogar langsamer als Tempo 30.

Für das Ordnungsamt und den Bürgermeister ist somit die Grundlage für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Oberstraße nicht gegeben. Die Straße sei auch jetzt schon sicher genug. (SZ/nr)

