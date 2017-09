Keine rasche Rückkehr für Linda W.

Links: Ein Foto von Linda W. vor ihrer Reise ins Kriegsgebiet. Rechts: Eines der Bilder, die Linda nach ihrer Verhaftung zeigen. © dpa

Die vier im Irak in Haft befindlichen deutschen Staatsbürgerinnen - unter ihnen die 16-jährige Linda W. aus Pulsnitz - können nicht auf eine baldige Rückkehr in die Bundesrepublik hoffen. Die vier Frauen hatten sich im Irak der Terrormiliz „Islamischer Staat“ angeschlossen und waren im Juli bei der Befreiung von Mossul festgenommen worden.

Wie „Spiegel Online“ am Montag berichtete, droht den Frauen offenbar ein „langwieriges Strafverfahren“ in Bagdad. Das Portal berichtet weiter, dass ein Vertreter der irakischen Justiz deutschen Diplomaten mitgeteilt habe, dass der Generalstaatsanwalt ein entsprechendes formelles Strafverfahren eröffnet hat.

Bei einer Verurteilung wegen der Unterstützung der Miliz drohen den Frauen langjährige Haftstrafen, unter Umständen sogar die Todesstrafe.

Neben Linda W. hatten die irakischen Streitkräfte auch eine 50-jährige Deutsche mit marokkanischen Wurzeln aus Mannheim mit ihrer 20-jährigen Tochter festgesetzt. Ebenso wurde eine in Tschetschenien geborene Deutsche inhaftiert. Welche Rolle die deutschen Frauen innerhalb des IS spielten, wissen die Behörden noch nicht. Sie sollen aber nicht in militärische Strukturen oder in den Sicherheitsapparat des IS eingebunden gewesen sein.

Nach früheren Angaben bemühen sich deutsche Behörden, die Frauen nach Deutschland zurückzuholen. Gegen die vier ermittele auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrororganisation IS. Nach „Spiegel“-Informationen konnte sie mittlerweile der Bundesnachrichtendienst in Bagdad vernehmen, auch das Bundeskriminalamt dringe auf einen Besuch bei den Gefangenen. (szo/dpa)

zur Startseite