Keine rasche Abhilfe gegen große Pfützen

Hoyerswerda. In der Senftenberger Vorstadt wird Regenwasser auch weiterhin nur schleppend ablaufen. Bei den dortigen Gullys handelt es sich nur um Sickerschächte und die Stadtverwaltung sieht sich nicht im Stande, mittelfristig die einzige aus ihrer Sicht tragfähige Lösung umzusetzen, einen kompletten Straßenneubau.

In der Antwort auf eine Anfrage von Uwe Kratzert, der für die Linke als beratender Bürger im Verwaltungsausschuss des Stadtrates sitzt, heißt es, der von ihm vorgeschlagene zusätzliche Regenwasserkanal könne ebenfalls nicht angelegt werden.

Grund seien die gegenwärtigen unterirdischen Verhältnisse in der Regenwasserableitung. Ein neuer Kanal müsste an das vorhandene Netz angeschlossen werden und der in der Nähe verlaufende Kossackgraben sei bei starkem Regen bereits jetzt überfordert. Bereits zu Jahresbeginn hatte das Rathaus darauf hingewiesen, dass bei zu großen Pfützen Autofahrer zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern langsamer fahren müssten. (MK)

zur Startseite