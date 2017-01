Handball Keine Punkte gegen Aue Im Sachsenliga-Spiel der HSG RIO gegen die zweite Mannschaft des EHV Aue stehen die Gastgeber mit leeren Händen da.

Maik Wolf erzielt in dieser Situation in seiner unnachahmlichen Art einen Treffer im Sachsenliga-Spiel der HSG RIO gegen die zweite Mannschaft des EHV Aue. © G. Schlechte

Maik Wolf erzielt in dieser Situation in seiner unnachahmlichen Art einen Treffer im Sachsenliga-Spiel der HSG RIO gegen die zweite Mannschaft des EHV Aue. Doch am Ende standen die Gastgeber mit leeren Händen da. Das 28:29 in eigener Halle bedeutet einen kleinen Rückschlag. Mit 9:15 Punkten rangiert Riesa/Oschatz jetzt auf dem 10. Tabellenrang, punktgleich mit den vor ihnen platzierten Auern und der HSG Neudorf/Döbeln. Kommenden Sonntag geht es nun zum Schlusslicht Plauen-Oberlosa 2.

zur Startseite