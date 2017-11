Keine Punkte beim Hayes-Debüt Die Lausitzer Füchse kassieren in Heilbronn eine verdiente Niederlage. Ein katastrophaler Fehler leitet die Niederlage ein.

Nichts zu holen für die Lausitzer Füchse in Heilbronn. Die Falken feierten mit einem 5:2 den dritten Heimsieg in Folge, den sie sich vor allem im Mitteldrittel verdienten. Bei den Füchsen kann der neu formierte Sturm mit Ranta und Hayes (noch) nicht überzeugen.

Spannend war schon vor der Partie, wie Trainer Hannu Järvenpää nach der Hayes-Verpflichtung die Reihen verändern würde. Kyle Just musste als überzähliger Ausländer neben Lennartsson pausieren. Überraschenderweise riss der finnische Trainer nach dem tollen Spiel von Eriksson und Ranta vor einer Woche gegen Frankfurt diese beiden wieder auseinander. Eriksson stürmte mit Tegkaev und Boiarchinov in der ersten Reihe, Ranta mit Hayes und Schmidt in der zweiten. Die beiden jungen Neuzugänge, begannen las „Springer“ zusätzlich zu den drei vollen Reihen.

Die Füchse begannen selbstbewusst, hatten durch Ranta schon in der ersten Minute die erste Chance. Der Finne schoss aber aus Nahdistanz drüber. Wenig später machte es Boiarchinov besser, der einen Pass im Mitteldrittel abfing, mit viel Tempo ins Angriffsdrittel lief und sich Torwart Hare ausguckte. Das gab Selbstbewusstsein, auch die dritte Reihe entwickelte danach viel Druck. Erst nach zehn Minuten kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Der Ausgleich fiel überraschend. Nach einem Pass durch die Beine eines Füchse-Verteidigers war Heatley im zweiten Versuch erfolgreich. Den Treffer verdienten sich die Gastgeber im Nachhinein. Füchse-Torwart Franzreb stand mehrfach im Mittelpunkt, rettete einmal auch bei einer 2:0-Situation. Auf der anderen Seite war Ranta noch einem Treffer nahe, als er aus spitzem Winkel den Pfosten traf.

Das Mitteldrittel ging dann bis auf die erste Chance komplett an die Gastgeber. Nachdem die Füchse mit starkem Forechecking lange im Drittel gehalten hatten, war Hayes plötzlich völlig frei vor dem Heilbronner Tor, traf aber nur die Latte. Wenig später luden die Füchse mit einem katastrophalen Fehler Heilbronn zum Führungstreffer ein. Ein Aufbaupass wurde noch im Füchse-Drittel abgefangen, es ergab sich eine 2:1-Situation für die Heilbronner. Nach einem Querpass konnte der Füchse-Verteidiger den ersten Schuss noch blocken, die Scheibe sprang aber erneut zu Kirsch, der vollendete. Boiarchinov scheiterte danach nach einem Schiller-Pass vor das Tor am Torwart. Warttig versuchte es bei einem 2:1-Konter allein, aber wieder hielt Hare. In der zweiten Heilbronner Überzahl fiel dann das 3:1. Helms lief mit Tempo ins Füchse-Drittel und spielte einen Querpass auf Lavallee. Die Füchse hatten ihren Ex-Kollegen völlig vergessen, und der ließ sich die Chance nicht entgehen, hob den Puck mit der Rückhand unter die Latte. Wenig später fiel das 4:1. Palka, der in der vergangenen Saison noch für die Füchse stürmte, bekam den Puck an den Schlittschuh, von wo er ins Tor sprang. Keine Kickbewegung – Tor, entschieden die Schiedsrichter. Bei den Füchsen lief nicht mehr viel zusammen, obwohl der kämpferische Einsatz stimmte.

Auch die erste Chance des Schlussdrittels hatten wieder die Füchse. Owens brachte die Scheibe vor das Tor. Ranta kam an den Puck, scheiterte aber am Torwart. Danach ging erst einmal eine Weile nichts für die Füchse – weil sie sechs Minuten hintereinander in Unterzahl spielten. Die überstanden sie zwar gut, aber die Zeit war eben auch von der Uhr. Bei eigener Überzahl gab es dann einige gefährliche Situationen, aber der Treffer wollte nicht fallen. Das Tor fiel erst vier Minuten vor Schluss, die Füchse kombinierten sich (endlich) ins Heilbronner Drittel. Schmidt spielte den heranstürmenden Eriksson an, der über die Fanghand von Torwart Hare hinweg einnetzte. Da war noch Hoffnung bei den Füchsen. Danach hatte Tegkaev noch eine Chance, Torwart Hare blickte schon hinter sich, aber die Scheibe blieb unter seinen Schonern liegen. Als die Füchse dann Bully im Drittel der Falken hatten, nahm Trainer Hannu Järvenpää eine Auszeit und Torwart Franzreb vom Eis. Sekunden später stand es nach einer Befreiung der Falken und einem glücklichen Schuss 5:2.

Am Ende war der Sieg der Heilbronner verdient, bei den Füchsen lief über weite Strecken einfach zu wenig zusammen. „Entscheidend war das zweite Drittel, als wir drei Tore kassierten“, resümierte Jarvenpää nach dem Spiel. Ich kann wegen der vielen Fehler nicht zufrieden sein.“ sagte der Füchse-Trainer. Am Sonntag gibt es eine neue Chance gegen Ravensburg.

Statistik

Heilbronner Falken – Lausitzer Füchse 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

0:1 Feodor Boiarchinov 2:44 (Assist: Bär, Franzreb) -

1:1 Mark Heatley 10:15 (Lavallée)

2:1 Justin Kirsch 22:06 (Schlenker, Bernhardt)

3:1 Kevin Lavallée 31:49 (Helms)

4:1 Dennis Palka 35:23 (Gelke, Kurz)

4:2 Anders Eriksson 55:46 (Schmidt, Boiarchinov)

5:2 Stephan Kronthaler 58:34 (Heywood, Kurz)

Heilbronner Falken

Tor: Hare

Verteidigung: Heywood, Kurz –Martens, Götz – Kronthaler, Eckl

Sturm: Alderson, Ross, Maylan – Helms, Heatley, Lavallee – Kirsch, Schlenker, Bernhardt – Palka, Fink, Gelke

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Bär – Kania, Owens – Hoffmann, Geiseler – Schiller

Sturm: Boiarchinov, Eriksson, Tegkaev – Hayes, Schmidt, Ranta – Neuert, Götz, Warttig – Kuschel

Schiedsrichter: Eric Daniels, Marc André Naust

Strafen: Heilbronn 2, Weißwasser 10

Zuschauer: 1 312

