Fußball – Landesklasse Nord Keine Pfingstgeschenke im Gruner-Sportpark Im Nachholspiel Döbelner SC gegen Lipsia Eutritzsch geht es für beide Teams noch um viel.

Nach Siegen bei Elbaue Torgau und gegen den ESV Delitzsch wollen Fabian Berndt (rechts) und die Fußballer des Döbelner SC auch gegen Spitzenreiter Lipsia Eutritzsch nachlegen. © Dietmar Thomas

Die eine Mannschaft kämpft gegen den Abstieg, die andere nach dem bereits feststehenden Aufstieg noch um den Meistertitel. Im Nachholspiel zwischen dem Döbelner SC (12./29) und dem SV Lipsia 93 Leipzig (1./69) wird es entsprechend an Pfingsten keine Geschenke geben.

Klar definiert allerdings ist in diesem Spiel die Favoritenrolle, reist doch der Tabellenführer, an der Mulde an. Sechs Punkte hat dieser bei drei noch auszutragenden Spielen Vorsprung auf Blau/Weiß Leipzig (2./63) sodass bei einem Sieg die Meisterschaft der Männer aus dem Leipziger Norden zwar wahrscheinlich, aber immer noch nicht perfekt wäre. Etwas dagegen, dass die Eutritzscher diesen Schritt gehen, werden die Gastgeber haben. Mit 29 Punkten liegen diese auf dem zwölften Platz, getrennt durch das bessere Torverhältnis gegenüber dem SV Eintracht Sermuth (13./29). Nach derzeitigem Stand wird dieser Rang auch benötigt, da mit dem VfB Zwenkau und der SG Taucha zwei Teams in die Landesklasse Nord absteigen würden und es deshalb einen Absteiger zusätzlich aus der Landesklasse gäbe. Entsprechend motiviert müssen die Döbelner die Partie gegen den Tabellenführer angehen und versuchen, etwas Zählbares einzufahren. Dass sie dazu an einem guten Tag gegen jeden Gegner in der Lage sind, haben die Schützlinge von Trainer Uwe Zimmermann bewiesen. Jetzt gilt es entsprechend, wieder über sich hinauszuwachsen und eine solche Leistung abzurufen, um einen großen, vielleicht entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu machen. (DA/dwe)

zur Startseite