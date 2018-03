Keine Pause für Olympiahelden Für Nordische Kombinierer und Skispringer geht es nahtlos mit dem Weltcup in Lahti weiter.

Andreas Wellinger (l.) und Richard Freitag kämpfen um die Kristallkugel. © dpa

Andreas Wellinger trägt die Traumtage von Pyeongchang noch im Herzen. Eric Frenzel und Johannes Rydzek konnten nicht mal auspacken. Schon geht die Hatz durch die Wintersport-Saison weiter. Keine Woche nach der Abschlussfeier in Pyeongchang steht für die Olympiahelden die „After-Show-Party“ beim nordischen Ski-Weltcup am Wochenende in Lahti an. Trotz des nacholympischen Blues geht es besonders für Wellinger noch um eine Menge.

„Daheim habe ich angefangen, zu realisieren, was in den vergangenen Wochen passiert ist“, sagt der erfolgreichste Skispringer der Winterspiele, der in Südkorea einmal Gold und zweimal Silber gewann: „Ich bin sehr dankbar über jedes Erlebnis und jeden Moment, den ich feiern durfte.“

Saisonziel erreicht, könnte man meinen, doch jetzt geht es für den 22-Jährigen um den Gesamtweltcup: Wellinger als derzeit Dritter mit 736 Punkten und Auswahlgefährte Richard Freitag als Zweiter (820) machen Jagd auf den führenden Polen Kamil Stoch (863), den Olympiasieger von der Großschanze. Bei einer Maximal-Punktzahl von 100 pro Entscheidung und noch sieben ausstehenden Einzelwettbewerben bis Ende März ist noch alles drin.

Der dreifache Saisongewinner Freitag, bestimmender Skispringer der beiden ersten Weltcup-Monate, stand bei Olympia ein bisschen im Schatten Wellingers, bevor ihm an dessen Seite mit Mannschaftssilber der bisher größte Karriereerfolg gelang. Dementsprechend rauschend fiel die Begrüßung in seiner Wahlheimat Oberstdorf aus. „Das war ein überragender Empfang“, sagte der gebürtige Erlabrunner. „Daheim im Erzgebirge holen wird das nach.“ Gut möglich, dass es dann noch mehr zu feiern gibt: Bereits am Sonntag könnte er die Weltcup-Führung zurückerobern.

Mit ihm ließ Rydzek sich für seine beiden olympischen Goldmedaillen feiern – für den Oberstdorfer ein unvergessliches Erlebnis. „Gut 3 000 Leute bei minus 14 Grad Celsius – das war großartig, der Wahnsinn“, sagte Rydzek. Für ihn wie den Eröffnungsfeier-Fahnenträger Frenzel, der auch mit zweimal Gold aus Fernost zurückkehrte, ist im Gegensatz zu Wellinger der große Druck raus aus dem Restwinter. Im Gesamtweltcup geht für beide nichts mehr in Richtung erster Platz. Die noch fünf Weltcupstationen, besonders die Heimrennen in Klingenthal und Schonach Ende März, können sie so richtig genießen. (sid)

