Keine Partys mehr in Amtsgebäuden Der Landkreis hatte zunehmend Probleme mit der Sicherheit und Ordnung. Die Kreisräte sehen die Änderung kritisch.

zurück Bild 1 von 3 weiter Landratsamt Döbeln: An der Straße des Friedens 9a ist im großen Beratungs raum Platz für rund 90 Personen. Im Hauptgebäude können weitere Räume gemietet werden. © André Braun Landratsamt Döbeln: An der Straße des Friedens 9a ist im großen Beratungs raum Platz für rund 90 Personen. Im Hauptgebäude können weitere Räume gemietet werden.

Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida: In der Aula des BSZ haben an der Thomas-Mann-Straße 1 bis zu 80 Personen Platz. Auch Konferenz- und Klassenräume können gemietet werden.

Martin-Luther-Gymnasium Hartha: Für bis zu 28 Personen ist Platz in den Klassenräumen der Schule in Hartha. Sie sind bisher kaum von Auswärtigen genutzt worden.

Döbeln. Kommerzielle Veranstaltungen und private Feierlichkeiten in Schulen oder Verwaltungsgebäuden des Landkreises, das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Darauf haben sich die Kreisräte in ihrer vergangenen Sitzung geeinigt und die neue Benutzungs- und Entgeltordnung für die Räume beschlossen. Bisher hat es an einer grundsätzlichen Handlungsrichtlinie für die Nutzung der Räume gefehlt. Dies ist nun nachgeholt worden.

Immer mehr Anfragen ans Amt

„Tendenziell hat es in der Vergangenheit eine Zunahme an externen Nachfragen gegeben“, informierte Peter Schubert, Abteilungsleiter Interner Service im Landratsamt. „Der zusätzliche Aufwand, der uns durch die kommerziellen und gewerblichen Veranstaltungen entstanden ist, war nicht mehr abzubilden“, erklärte Peter Schubert einen der Gründe, weshalb die Richtlinie gerade jetzt komme. Es habe sich rumgesprochen, dass Räume des Landratsamtes für Familienfeiern genutzt werden können. Die Anfragen seien gestiegen – und damit auch die Verschleißerscheinungen. „Für die Durchführung von privaten und kommerziellen Veranstaltungen haben wir nicht die Ressourcen“, betonte Schubert. Von der neuen Verordnung erhofft er sich nun eine genauere Datengrundlage, aus der heraus die Kosten besser kalkuliert werden könnten. Darüber hinaus habe es in der Vergangenheit einige Probleme, vor allem mit der Ordnung und Sicherheit, im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen in den Räumen des Landratsamtes gegeben. Auf konkrete Fälle ging Schubert allerdings nicht ein. Zudem sei das Landratsamt dazu angehalten, neutral zu sein. Und kein Konkurrent für das Gastgewerbe beispielsweise, von dem die Verwaltung bereits kritisiert worden sei.

Fast 150 Nutzungen der Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden durch Dritte hatte es im vergangenen Jahr gegeben. In den Vorjahren waren es jeweils 94 (2016) und 135 (2015) Nutzungen. Wie sich die neue Ordnung in Zukunft auswirken wird, lasse sich, so die Kreisverwaltung, nur abschätzen. Die Behörde geht davon aus, dass sich die Nutzung der Räume dadurch stark wandeln werde.

Teils nur große Räume in Schulen

Private sowie kommerzielle Veranstaltungen in kreiseigenen Schulen und Verwaltungsgebäuden sind demnach nun tabu. Gerade was die Schulen angeht, sorgt dies bei einigen Kreisräten für Kritik. „In vielen kleineren Orten ist die Schule der einzige Ort, in dem ein größerer Raum für kulturelle Veranstaltungen da ist. Wollen Sie das etwa nicht mehr?“, fragte Kreisrätin Claudia Glanz (Bündnis 90/Grüne). So werde beispielsweise das Foyer des Gymnasiums in Flöha regelmäßig für kulturelle Veranstaltungen genutzt, ergänzte Kreisrätin Romy Penz (AfD). „Wenn es sich dabei um rein kommerzielle Veranstaltungen handelt, dürfen diese nicht mehr stattfinden“, erklärte Schubert. Sei es jedoch eine Veranstaltung des Fördervereins der Schule, wäre sie kein Problem.

Jugendweihen weiterhin möglich

Der Landkreis rechtfertigt die neue Ordnung. „Natürlich verstehe ich, dass die Schule manchmal der einzige Ort ist, aber es ist nicht ihr eigentlicher Sinn, Veranstaltungsraum zu sein“, sagte Peter Schubert. Viele Städte und Gemeinden hätten solche Festlegungen bereits getroffen, ergänzte Landrat Matthias Damm (CDU). „Wir ziehen nur nach, was in anderen Kreisen sowie Städten und Gemeinden längst vollzogen ist“, fügte er hinzu. Die Verfahrensweise sei üblich. Aus seiner Zeit als Bürgermeister von Mittweida könne er sagen, dass es nur selten zu Problemen gekommen sei. „Die Spielregeln sind klar, wer rein kann und wer nicht“, betonte Damm.

Neben privaten und kommerziellen Veranstaltungen sind zukünftig auch Nutzungen durch religiöse Gemeinschaften sowie politische Parteien ausgeschlossen. „Trifft das auch auf die Fraktionen des Kreistages zu?“, wollte Kreisrat Gottfried Jubelt (Die Linke) wissen, dessen Fraktion die Änderung der Ordnung begrüßte. Das komme darauf an, so Damm. Wenn die Räume für Fraktionsarbeit genutzt würden, dann dürften die Kreisräte sie mieten. Wenn sie nur für Parteiarbeit angemietet würden, dann nicht. Weiterhin wollte Jubelt wissen, was die neue Verordnung für die Jugendweihen bedeutet. „Solange sie von gemeinnützigen Vereinen durchgeführt werden, ist das weiter möglich“, kommentierte Peter Schubert.

Die Verordnung gilt lediglich für Schulen und Verwaltungsräume, die sich in Besitz des Landkreises befinden. Kommunale Schulen gehören nicht dazu. Im Raum Döbeln sind von der neuen Verordnung die Beratungsräume in den Gebäuden des Landratsamts an der Straße des Friedens betroffen. Im Bereich Schulen geht es konkret um Klassenräume im Harthaer Martin-Luther-Gymnasium sowie Klassen- und Konferenzräumen, Saal und Aula im Beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida. „Wir hatten eigentlich bisher keine externen Anfragen gehabt“, sagte Schulleiterin Katrin Neumann. „Für uns bringt die neue Verordnung keine Änderung mit sich. Wahlen und Kammerprüfungen wurden bisher auch schon vonseiten des Landratsamtes veranstaltet.“ Auch für das Martin-Luther-Gymnasium in Hartha seien keine wesentlichen Änderungen durch die neue Verordnung zu erwarten, sagte Schulleiter Lothar Weisheit.

zur Startseite