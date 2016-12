Keine NPD mehr im Kreistag Bautzen Nach internem Streit sind zwei Mandatsträger aus der Partei ausgetreten. Für den Verband geht’s damit weiter steil bergab.

Wenn der Kreistag das nächste Mal im Landratsamt tagt, werden keine NPD-Vertreter mehr dabei sein. © Uwe Soeder

Die NPD ist endgültig raus aus dem Bautzener Kreistag. Bis zuletzt saßen noch Jürgen Kötzing und Christian Jahn für die rechtsextreme Partei im Saal des Landratsamts. Nach parteiinternen Streitigkeiten sind die beiden aber nun aus der NPD ausgetreten. Die Mandate behalten sie dennoch, machen nun als Fraktionslose weiter. Bei den Wahlen im Mai 2014 hatte die NPD fünf Sitze im Kreistag geholt. Doch bereits 2015 waren den Rechtsextremen drei Mandatsträger von der Fahne gegangen.

Der Wachauer Jürgen Kötzing begründet den Austritt mit den jüngsten Entwicklungen innerhalb der Partei. Bislang war er der Chef des Kreisverbandes. Im November wurde Marco Wruck zum Vorsitzenden gewählt. Der Weißenberger hatte jüngst wegen des Gesprächs mit Landrat Michael Harig (CDU) Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jürgen Kötzing fühlt sich indes ausgebootet. Wegen des Vorgehens nach den Krawallen auf dem Bautzener Kornmarkt sei es zu parteiinternen Streitigkeiten gekommen. „Ich habe unseren Verband da raushalten wollen“, so Jürgen Kötzing. Marco Wruck gehörte derweil zu den Mitorganisatoren der sich anschließenden Nazi-Demonstration. Jürgen Kötzing hatte sich eigenen Worten zufolge deshalb mit dem NPD-Landeschef Jens Baur überworfen.

Die NPD verliert somit weiter an Bedeutung. Bereits im November 2014 hatte sich die Bautzener Stadträtin Daniela Stamm aus der Partei verabschiedet. Im Frühjahr 2015 erklärten die Kreisräte Frank Lüdke, Mandy Schneider und Martin Schwarz ihren Ausstieg. Das Trio gründete die Bürgervereinigung für Meinungsfreiheit und Mitbestimmung. Weil Martin Schwarz zugleich im Kamenzer Stadtrat sitzt, büßte die NPD so auch dort das Mandat mit ein. Beinah zeitgleich gab zudem der inzwischen verstorbene, langjährige Bautzener NPD-Stadtrat Günter Steinert sein Parteibuch ab. Theoretisch hätte die NPD nach seinem Tod und dem Ausscheiden von Daniela Stamm beide Stadtratsmandate neu besetzen können. Doch im Mai 2014 waren nur die zwei Bewerber für die NPD in Bautzen angetreten. Ein weiteres Mandat hatte die NPD dieses Jahr im Gemeinderat in Cunewalde eingebüßt.

