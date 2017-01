Keine neuen Windräder in Rennersdorf Eine Bürgerinitiative kämpft seit Jahren gegen Windkraftanlagen in dem Ort. Jetzt kann sie einen Etappensieg verbuchen.

Zu den Windrädern in Rennersdorf werden keine weiteren dazukommen. © Dirk Zschiedrich

Der regionale Planungsverband Oberes Elbtal-Osterzgebirge hat in seiner Sitzung am Mittwoch öffentlich bekannt gegeben, dass das Windvorranggebiet in Rennersdorf nicht weiter verfolgt wird. Darüber informiert Sven Noack von der Bürgerinitiative aus Rennersdorf-Neudörfel.

Gemeinsam mit Detlef Wächtler setzt er sich seit einigen Jahren dafür ein, dass keine weiteren Windräder errichtet werden. Sie haben sich deshalb auch landesweit aktiven Windkraftgegnern angeschlossen. Sie wollen verhindern, dass der Ort Vorranggebiet wird. Noch größere Windräder und die damit verbundene Befeuerung hätten erheblichen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger. Darüber hinaus würden natürliche Lebensräume für Tiere zerstört sowie die Sicht zur Burg Stolpen eingeschränkt. Die jetzige Entscheidung können sie nur begrüßen. „Damit gilt zukünftig zwar noch Bestandsschutz für die bereits vorhanden Anlagen. Die Errichtung neuer Windkraftanlagen ist nun jedoch nicht mehr möglich“, sagt Sven Noack.

Neben weiteren Kriterien habe offenbar der sehr schlechte Stromertrag am Standort in Rennersdorf dazu geführt, dass der regionale Planungsverband den Bau und Betrieb weiterer Windkraftanlagen in Rennersdorf-Neudörfel zukünftig ausschließt. Damit folge der regionale Planungsverband einer Vorgabe des Landesentwicklungsplanes in Sachsen, wonach bei der Flächenausweisung für die Errichtung von Windenergieanlagen auf eine möglichst geringe Flächeninanspruchnahme zu achten ist, sagt Sven Noack.

Dies sei dadurch zu gewährleisten, dass nur Gebiete für die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen in Anspruch genommen werden dürfen, in denen aufgrund ausreichender Windhäufigkeit ein gewisser Mindestertrag an Elektroenergie erzeugt werden könne. Dieser notwendige Mindestertrag sei in Rennersdorf-Neudörfel in den vergangenen Jahren stets deutlich verfehlt worden, weiß Noack. Damit stellt der regionale Planungsverband sicher, dass unwirtschaftliche Standorte nicht durch erhöhte Vergütungssätze von der Allgemeinheit subventioniert werden.

Die Rennersdorfer Anwohner können damit vorerst aufatmen. Gleichzeitig werde man sich auch weiterhin im Bundesverband Landschaftsschutz engagieren, denn mehr als ein Etappensieg sei der Wegfall des Vorranggebietes in Rennersdorf nicht. Beispielsweise habe man auch in der benachbarten Planungsregion Niederschlesien-Oberlausitz darüber nachgedacht, das unmittelbar angrenzende Windvorranggebiet auf Schmiedefelder Flur zu erweitern, um Platz für weitere Windenergieanlagen zu schaffen. Daher gelte es jetzt, die Erkenntnisse des hiesigen Planungsverbandes, die letztlich zum Wegfall des Gebiets in Rennersdorf geführt haben, auch auf die Nachbarregion zu übertragen. (SZ)

