Keine neuen Hundetoiletten Nach etlichen Fällen von Vandalismus und Verwüstungen sieht sich die Stadt außerstande, die Behälter zu ersetzen.

Immer wieder Zielscheibe sinnloser Zerstörungswut: Unbrauchbare Hundetoilette in Großenhain. © privat

Seit Jahren versucht die Stadt Großenhain das Problem „Hundekot auf Gehwegen und in öffentlichen Anlagen“ in den Griff zu bekommen. Laut Polizeiverordnung sind im Interesse allgemeiner Sauberkeit und Ordnung Hundehalter aufgefordert, Hinterlassenschaften der Vierbeiner im öffentlichen Raum zu beseitigen und zu entsorgen. Daher wurde auch das Mitführen einer Plastetüte beim Sparziergang mit dem Hund, als Grundlage einer hygienischen Entsorgung des Hundekots, in die Polizeiverordnung aufgenommen. Da wird auch durch den Vollzugsdienst stichprobenartig kontrolliert.

Um die Entsorgung der Hinterlassenschaften zu erleichtern, wurden im Stadtgebiet insgesamt acht Hundetoiletten aufgestellt – am Kupferberg, im Wiesengässchen, am Natur-Erlebnis-Bad, im Landesgartenschaupark, im Husarenviertel, am Lessingplatz, im Stadtpark, an der Mozartallee.

In den vergangenen Wochen mussten die Hundetoiletten am Wiesengässchen und an der Mozartallee wegen Zerstörung abgebaut werden, wie das Rathaus mitteilt. Da eine Hundetoilette 450 Euro kostet, ist ein permanenter Ersatz nicht möglich, heißt es zur Begründung.

Die Stadtverwaltung wird nun keine weiteren Hundetoiletten ersetzen. Denn Hundehalter sind ohnehin eigentlich verpflichtet, Entsorgungsbehälter bei sich zu haben, genauso wie Tüten. Die Entsorgung in der Tüten kann auch in allen Papierkörben erfolgen, die in den öffentlichen Anlagen aufgestellt sind. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Entscheidung, so die Mitteilung. (SZ)

