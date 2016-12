Keine neuen Brachen-Abrisse 2017? Die Förderrichtlinien sind strenger geworden. Trotzdem rollt der Abrissbagger.

2017 werden voraussichtlich keine neuen Abriss-Vorhaben über das für Zittau wichtige Brachen-Förderprogramm in der Stadt finanziert. Davon geht Birgit Kaiser, Geschäftsführerin der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft, aus, da „sich das Förderprogramm extrem verschärft hat.“ Betroffen sind vor allem alte, marode Gebäude. Nicht betroffen sind Immobilien, die ohne Förderung zurückgebaut werden. Ungeachtet dessen werden die Abrissbagger 2017 trotzdem rollen: Der Fördermittelbescheid für den Rückbau des ehemaligen Gemeindeamtes in Dittelsdorf ist inzwischen eingegangen. Auf den für die Kaufhalle-Ost wartet die Stadt noch. Zudem hat der OB in einer Eilentscheidung den Abriss der Baracke zwischen Schliebenschule und Jugendhaus Villa vergeben.

2016 sind mindestens sieben Gebäude abgerissen worden: das Eckgebäude Olbersdorfer Straße/Lilo-Herrmann-Weg in Eichgraben, die Herwigsdorfer Straße 5/7, das Doppelhaus Max-Lange-Straße 9a und b, der Bahnhof in Hirschfelde, die Gewichtheberhalle und die Juststraße 1. (SZ/tm)

