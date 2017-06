Keine neue Sensation 30 Jahre nach der denkwürdigen Niederlage in Bischofswerda siegt die Traditionself vom BFC Dynamo auf der Kampfbahn.

Der Bischofswerdaer Peter Pordzig (links) setzt sich in dieser Szene gegen den Berliner Jörg Buder (Nr. 5) durch. © Bodo Hering

Am Sonnabend stieg auf der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn Bischofswerda ein absoluter Fußball-Kracher. Die rund 300 Zuschauer sahen eine Neuauflage des Spiels BSG Fortschritt Bischofswerda gegen den BFC Dynamo. Vor über 30 Jahren, am 2. Mai 1987, gelang den Schiebockern am 22. Spieltag der DDR-Oberliga die wohl größte Sensation in der Vereinsgeschichte, als man den Serienmeister im damaligen „Stadion der Jugend“ (jetzt Wesenitz-Sportpark) vor 9 500 begeisterten Zuschauern durch Tore von Tino Gottlöber und Karsten Petersohn mit 2:0 bezwang.

Die Bischofswerdaer waren damals nach 21 Spieltagen Tabellenletzter und empfingen mit dem BFC den Spitzenreiter. Gottlöber gelang bereits in der vierten Minute das 1:0. Dann trat er in der 34. Minute einen Eckball, den Karsten Petersohn zum 2:0 veredelte. In der Abwehr räumten vor allem BFV-Torwart Jörg Klimpel und Abwehrspieler Karsten Petersohn alle Bälle der Hauptstädter beiseite.

Drei Jahrzehnte nach dem historischen Sieg traf die Traditionself des Bischofswerdaer FV 08 nun auf eine Berliner Traditionsmannschaft. Schiedsrichter Günther Habermann wurde an den Linien von Clemens Mey und Vincent Lamping assistiert. Als Stadionsprecher hatte damals wie heute Heiner Lauber das Mikrofon in der Hand. Habermann war 1987 bereits als Linienrichter dabei. Diesmal standen zwei Halbzeiten zu 35 Minuten auf dem Programm.

Kaffeetasse für Bodo Rudwaleit

Das Spielergebnis war dabei zweitrangig, denn vordergründig war die Begegnung von Spielern, die sich zum Teil viele Jahre nicht gesehen hatten. Am Spielfeldrand gab es da eine Menge Geschichten zu hören. Kurz vor Spielbeginn übergab BFV-Präsident Jürgen Neumann eine große Kaffeetasse an Bodo Rudwaleit, den damaligen BFC-Torhüter. Damit ist eine kleine Geschichte verbunden, denn Rudwaleit wurde 1987 vor dem Spiel gegen Schiebock vom bekannten DDR-Journalisten Heinz Florian Oertel interviewt.

Der stellte dem Keeper die Frage, was er denn ins Tor mitnehmen möchte. Ein Kofferradio, um die anderen Spielergebnisse verfolgen zu können, oder eine Kaffeetasse, um zwischendurch mal einen Schluck zu nehmen. Bodo Rudwaleit entschied sich für beides – er konnte nicht ahnen, dass seine Mannschaft gegen Fortschritt Bischofswerda verlieren würde, doch diese Episode begleitete ihn dann ständig und bis heute. Im Traditionsspiel selbst ging die erste Halbzeit klar an die Gastgeber. In der 34. Minute fiel das 1:0, als Mirko Ledrich einen klasse getretenen Ball Richtung BFC-Tor schickte. Oliver Merkel vom BFV setzte zum Kopfball an, doch ihm kam Albert Ullrich zuvor, der den Ball jedoch nicht ins Aus, sondern zum Pausenstand ins eigene Tor köpfte.

In der zweiten Hälfte bestimmte der BFC das Spiel. Für die Berliner traf zunächst Stephan Malchow (38.), doch Bischofswerda ging durch einen 25-Meter-Hammer von Tino Gottlöber erneut mit 2:1 in Führung (44.). Dann traf nur noch der BFC. Hendryk Lau verwandelte in der 46. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Dennis Koslov (48.), Jens-Uwe Zöphel (57.) und Jörg Buder (62.) machten dann den Sack zu. Danach gab es noch ein Elfmeterschießen, dass der BFV durch Tore von Andreas Gräulich, Oliver Merkel, Peter Pordzig, Steffen Schmidt und Uwe Müller mit 5:2 gewann. Fazit: Ein toller und gelungener Fußballnachmittag mit einer ordentlichen Zuschauerbilanz.

