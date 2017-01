Keine namenlosen Schulen mehr Dass aus der Förderschule in Radeberg die Heideschule geworden ist, begeistert auch OB Lemm. Und er hat eine Idee.

Seit Dezember hat Radeberg eine „neue“ Schule: Aus der Förderschule an der Ferdinand-Freiligrath-Straße ist die „Heideschule“ geworden. Vorbild auch für andere namenlose Schulen in Radeberg? © Kristin Richter

Diese Idee hat Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) offenbar sehr beeindruckt. Die Idee der Schüler und Lehrer der Schule für Lernförderung an der Ferdinand-Freiligrath-Straße nämlich, diesen sperrigen Namen „nun endlich durch einen passenden und schönen Namen zu ersetzen“, wie das Stadtoberhaupt gleich noch mal in der Rede zum Neujahrsempfang am Sonntagmittag im Kaisersaal erwähnte. Und das Ganze dann auch gleich noch mit einer eigenen Idee verband.

„Mir ist bei diesem Thema aufgefallen, dass wir in Radeberg noch eine Menge Schulen haben, die eigentlich keinen richtigen Namen haben – vielleicht wäre das ja nun ein guter Anstoß, auch dort über neue Namen nachzudenken“, so der OB. Und der Applaus im gut gefüllten Saal gab ihm Recht. Nicht ausgeschlossen also, dass demnächst in den Schulkonferenzen zum Beispiel der Grundschulen Stadtmitte und Süd in Radeberg über das Thema diskutiert wird. Oder in den Ortsteilen.

Spannendes Projekt

An der neuen Heideschule war die Suche nach dem Namen dann gleich zu einem spannenden Projekt geworden, in das sich alle Klassen der Schule eingebracht hatten. Die Schüler hatten sich dabei mit der Dresdner Heide – dem Landschaftsschutzgebiet zwischen Radeberg und Dresden – befasst. Die Klasse H8 der Schule produzierte sogar einen spannenden Film, der bei YouTube zu sehen ist.

Der Anlass für den neuen Namen war dabei das anstehende 20-jährige Bestehen der Schule im schmucken modernen Neubau an der Freiligrathstraße gewesen. Und auf die Idee „Heideschule“ waren die Radeberger Schüler dabei durch die Nähe der Dresdner Heide gekommen; „was ja auch wirklich nahe liegt“, findet OB Gerhard Lemm, der natürlich Anfang Dezember dann auch bei der „Taufe“ der neuen Heideschule dabei gewesen war. Wie auch der Schulamtsleiter des Landkreises, Uwe Wunderlich, und Dr. Richard Neun, Referatsleiter für Grund- und Förderschulen im Sächsischen Kultusministerium. Die prominenten Besucher hatten dann auch gleich die Chance genutzt, sich in der Schule umzuschauen. Und sie zeigten sich anschließend begeistert vom achtungsvollen Miteinander und der erfolgreichen Berufsorientierung an der Heideschule, wie es anschließend auch in einer offiziellen Pressemitteilung hieß.

Man darf also gespannt sein, ob Radeberg demnächst nun die eine oder andere „neue“ Schule bekommt.

