Keine Meißner Plätze für Bautzener Krawallmacher Die Anfrage wegen einer Unterkunft für einen der ausländischen Rädelsführer wurde zurückgezogen. Verstörende Details zu einem aus Libyen stammenden Täter sind aufgetaucht.

Gegen den aus Libyen stammenden 20-jährigen Mohamed Youssef T. alias „King Abode“ wird nach den Auseinandersetzungen in Bautzen unter anderem auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. © Archiv/SZ

In Meißen ist offenbar nicht damit zu rechnen, dass die ausländischen Rädelsführer der Krawalle in Bautzen in einer Unterkunft für unbegleitete Minderjährige untergebracht werden müssen. Eine MDR-Meldung hatte zuvor für Irritationen gesorgt, wonach der Staatssekretär im Dresdner Innenministerium Andreas Wilhelm Bautzen offeriert habe, die „Rädelsführer unter den jugendlichen Flüchtlingen in Unterkünfte im Kreis Meißen zu verlegen.“

Das Landratsamt habe von dem Engpass an Plätzen für jugendliche Asylbewerber in Bautzen gewusst, so die Sprecherin der Meißner Behörde Helena Musall. Es sei allerdings in den Gespräch lediglich um eine einzelne Person gegangen.

Helena Musall zufolge werden auch die sogenannten unbegleiteten Minderjährigen nach einem bestimmten Schlüssel auf die Landkreise verteilt. Nach dieser Quote hätte Meißen noch offene Kapazitäten gehabt. Diese werden jetzt letztendlich zumindest von Bautzener Seite nicht benötigt. Bestätigt wurden diese Informationen am Donnerstag vom Sächsischen Innenministerium. Da der Landkreis Bautzen bereits eine eigene Lösung erarbeitet habe, erübrige sich die Anfrage, so Sprecher Jan Meinel.

In Meißen hatte die Nachricht über einen möglichen Umzug der Krawallmacher nicht zuletzt deshalb für Unmut gesorgt, da die Meldung über eine Verlegung begleitet wurde von verstörenden Berichten über einen der Anführer der gewalttätigen jungen Ausländer in Bautzen. Im Fokus der Ermittlungen zu den Vorfällen steht demnach auf der Seite der ausländischen Täter ein libyscher Flüchtling. Im Internet nennt er sich „King Abode“. Im wahren Leben ist Mohamed Youssef T., 20 Jahre alt, Asylbewerber, den eigenen Angaben nach aus Libyen stammend. Seit Ende 2014 lebt er in einem Asylbewerberheim in Bautzen. Sein Asylverfahren läuft.

Laut Medienberichten soll Mohamed Youssef T. einer der Rädelsführer unter den jungen Flüchtlingen gewesen sein, die in die Krawalle auf dem Bautzener Kornmarkt verwickelt waren.

Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. T. war bereits bei den ersten Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Gruppen am 9. September aufgefallen und musste von der Polizei vorläufig dingfest gemacht werden. Ein Foto zeigt ihn bei seiner Festnahme während der Demonstrationen am 9. September auf dem Kornmarkt.

Bekannt ist der 20-Jährige den Ermittlern allerdings schon etwas länger. Auf mehreren Fotos hatte er im Internet mit einer Maschinenpistole posiert. Die Polizei hatte daraufhin sein Zimmer in der Bautzener Asylunterkunft durchsucht, aber keine Waffen gefunden. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung habe T. sich inzwischen von den Fotos distanziert. Gegenüber der Zeitung gibt er sich harmlos, er sei einer, der mit den aggressiven jugendlichen Flüchtlingen auf dem Kornmarkt nichts zu tun haben will.

Tatsächlich könnte es aber auch ganz anders sein. Landratsamtssprecher Gernot Schweitzer bestätigt, dass gegen den 20-Jährigen zahlreiche Vorwürfe erhoben werden und bezieht sich dabei auf die Polizei: Ermittelt wird gegen T. unter anderem wegen Diebstahls und unerlaubten Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln. Es laufen bereits mehrere Strafverfahren, auch außerhalb des Landkreises Bautzen. Der Libyer steht im Verdacht, Drogen auch an Minderjährige verkauft zu haben. Möglicherweise auf dem Bautzener Kornmarkt. Eine Gruppe von Libyern sei dort bereits mehrfach in Zusammenhang mit strafrechtlich relevanten Ereignissen aufgefallen, so Schweitzer. Inwieweit „King Abode“ zu dieser Gruppe gehört und inwieweit er tatsächlich an den Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt beteiligt gewesen ist, auf diese Fragen gab es am Donnerstag aus der Polizeidirektion Görlitz keine Antworten. Der junge Libyer ist weiter auf freiem Fuß.

zur Startseite