Keine Medaillen für Dresdner Springer Tina Punzel verpasst bei der EM durch Patzer knapp das Podest. Auch Timo Barthel geht leer aus.

Tina Punzel © Robert Michael

Die Chance war da – trotz einiger Wackler bis dahin. Vor dem letzten Durchgang betrug der Rückstand aufs Podest für Tina Punzel nur wenige Zähler. Doch dann glückte auch der finale Sprung der Dresdnerin nicht richtig. Am Ende musste sich die 21-Jährige bei der EM der Wasserspringer in Kiew mit dem sechsten Platz begnügen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr, als sie in London vom Dreimeter-Brett nur Achte geworden war, zwar eine Steigerung. Richtig zufrieden wirkte Punzel aber nicht. „Es ist einfach ärgerlich, es wäre mehr drin gewesen“, meinte sie.

Von 2013 bis 2015 hatte Punzel bei den Europameisterschaften stets auch eine Einzelmedaille gewonnen, in Rostock düpierte sie vor vier Jahren völlig überraschend die inzwischen zurückgetretene Italienerin Tania Cagnotto – mit gerade einmal 17. Doch zuletzt warfen sie immer wieder Verletzungen zurück. Durch eine Prellung im Sprunggelenk konnte die Sportsoldatin vier Monate nicht richtig trainieren, auch der Rücken machte Probleme. „Das war aber nicht der Grund, ich habe bei zwei Sprüngen Fehler gemacht, die sich dann eben rächen“, sagte sie. Den Titel holte die Ukrainerin Anna Pismenska, für die Sensation sorgte jedoch die zweitplatzierte Michelle Heimberg, die das erste Edelmetall für die Schweiz überhaupt gewann.

Dass es trotz des Trainingsrückstands besser gehen kann, hatte Punzel bei ihrem ersten Einsatz in Kiew gezeigt. Am Dienstag holte sie an der Seite des erst 16-jährigen Berliners Lou Massenberg Bronze. Der Wettbewerb Mixed-Synchron ist jedoch der jüngste bei den Wasserspringern, nicht olympisch und hat damit nicht den höchsten Stellenwert.

In Kiew bleiben nun noch zwei Chancen auf Edelmetall. Am Samstag springt sie vom Einmeter-Brett, in dieser Disziplin hatte sie 2015 EM-Bronze geholt. Am Sonntag tritt sie dann mit der Leipzigerin Friederike Freyer im Synchron-Wettbewerb vom Dreimeter-Brett an. Das Paar wurde neu zusammengestellt, da Punzels langjährige Partnerin Louisa Subschinski nach den Spielen von Rio zurückgetreten war.

Zuvor hatte bereits Timo Barthel im Turm-Synchronspringen der Männer mit Florian Fandel (Halle/Saale) den fünften Platz belegt. Diesen Wettbewerb dominierten in den vergangenen neun Jahren Patrick Hausding und Sascha Klein, das Duo blieb ungeschlagen. Der Dresdner Klein verzichtete jedoch auf die EM in Kiew, er beendet in einem Monat bei der WM in Budapest seine Karriere.

