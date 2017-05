Keine Langeweile in Russland Nieskyer Gymnasiasten reisen zum fünften Mal in das riesige Land. Zu entdecken gibt es dort noch immer etwas.

Diese Schülerinnen des Nieskyer Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums fahren im Juni mit Heike Adomat (rechts) nach Russland. Darunter Johanna Liebig (vorne links) und Luisa Biele (vorne rechts). Eines der 13 Mädchen fehlt auf dem Foto. © Privat

Überwältigende Gastfreundschaft und phänomenale Landschaft – das erwartet 13 Nieskyer Gymnasiasten in Russland. Zum fünften Mal hat Russischlehrerin Heike Adomat eine Fahrt in das größte Land der Erde organisiert. Und auch wenn sich die Programme der vergangenen Jahre ähneln, langweilig wird es ihr nicht, die Kinder in das größte Land der Erde zu begleiten. Eben wegen der Russen und der Landschaft. „Ich könnte die ganze Zeit mit dem Spaten rumrennen und Pflanzen ausbuddeln“, sagt Heike Adomat lachend. „Und die Leute dort sind so dankbar, dass wir hinkommen und sehen: Russland ist auch anders.“

Denn oft wird über Politisches berichtet. Und da kommt Russland in den vergangenen Jahren nicht besonders gut weg. Dass viele Touristen in das Land reisen, kann man sich nur schwer vorstellen. Doch seit fünf Jahren haben Nieskyer Gymnasiasten die Möglichkeit dazu. Und die Eltern der Kinder unterstützen den Ausflug Jahr für Jahr aufs Neue. Ihre beiden älteren Töchter sind bereits mit in Russland gewesen, erzählt Doreen Biele. Ihre Tochter Luisa nimmt diesmal an der Reise teil – obwohl sie in der Schule gar kein Russisch lernt, sondern Französisch. „Die Geschwister sind so begeistert von den Reisen gewesen und schwärmen noch heute davon, sodass Luisa auch mal mitwollte“, sagt Doreen Biele. „Und man kann seinen Kindern das gar nicht so ermöglichen, wie Frau Adomat das macht.“

Ein kleines Wörterbuch bekommt die 13-Jährige von ihrer großen Schwester mit auf die Reise. Ansonsten sind die Schüler fast die ganze Zeit als Gruppe unterwegs. Insofern sollte es kein Problem werden, sich zu verständigen. Und viele Russen können mittlerweile sogar passabel Englisch und Deutsch, erklärt Heike Adomat. Das macht Gespräche dann noch einfacher. Natürlich mache man sich als Mutter auch Gedanken, bei dem, was man so aus Russland übermittelt bekommt, erzählt Doreen Biele. „Ein mulmiges Gefühl ist schon dabei, aber Frau Adomat schickt jeden Tag Reiseberichte“, sagt die 41-jährige Klittenerin. „Und man muss die Kinder ja auch mal loslassen.“ Sie weiß auch, dass ihre Tochter viele Erlebnisse haben wird, die sie ihr Leben lang bereichern.

„Kritik hin oder her“, sagt auch Nancy Liebig. „Ein Land ist ein Land.“ Ihre Tochter Johanna fährt in diesem Jahr mit nach Russland. „Bei der ganzen aktuellen Lage ist man natürlich froh, wenn das eigene Kind wieder zu Hause ist“, erklärt die Seerin. „Aber heute ist man nirgendwo mehr sicher.“ Passieren kann überall etwas. Selbst in Deutschland, wie sich bereits gezeigt hat. Dennoch sollte das niemandem am Reisen hindern. Und daran, die Welt kennenzulernen.

Einer russischen Gastschülerin hat die Familie bereits vor einiger Zeit ein Zuhause gegeben. „Ich gönne ihr, dass sie hinfahren, viel sehen und erleben kann“, sagt Nancy Liebig. Die 39-Jährige verreist selbst sehr gerne, aber nach Russland ist sie bisher nie gekommen. Bis die Reise am 17. Juni beginnt, hat Nancy Liebig auch noch etwas Wichtiges zu erledigen. Denn als Gastgeschenk nimmt Johanna unter anderem Honig aus der eigenen Produktion mit. Und der muss noch hergestellt werden.

Neben Luisa und Johanna fahren noch elf weitere Mädchen mit nach Russland. Jungen haben sich in diesem Jahr gar keine angemeldet. Von den 13 Mädchen gehen neun in die achte Klasse und vier in die zehnte Klasse, erklärt Organisatorin Heike Adomat. Und ist auch der Schulleitung des Nieskyer Gymnasiums dankbar. Denn diese hat genehmigt, dass die Schüler wieder in der letzten Schulwoche und der ersten Sommerferienwoche nach Russland fahren dürfen. Und nicht nur das: „Es ist verblüffend“, sagt die Russischlehrerin. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man in Niesky von so vielen Leuten auf diese Reise angesprochen wird.“ Aber sie ist froh darüber, denn: „Es ist wichtig, nicht nur in Richtung Westen zu schauen, sondern auch nach Osten.“

Was die Nieskyer in Russland erleben

17. Juni: Hinflug über Dresden und Moskau nach Krasnodar.

18. Juni: Besuch des Kreismuseums, Kosakenparade, Stadtexkursion und

Besuch des Literaturmuseums. Am Abend Bummel auf der drei Kilometer langen Fußgängerzone mit Straßenkünstlern.

19. Juni: Besuch des Invalidenzentrums, Gespräch mit Eltern und Kindern sowie Besuch des Katastrophenschutzzentrums in Krasnodar. Am Abend Freizeit.

20. Juni: Besuch des Zentrums für humanitäre Bildung in Krasnodar sowie Besuch des Jugendzentrums der Region und der Stadt Krasnodar. Am Abend Treffen im Näh- und Bastelstudio.

21. Juni: Am Vormittag Freizeit. Später Transfer ins Kinder- und Jugendlager Orljonok am Schwarzen Meer.

22. Juni bis 30. Juni: Aufenthalt im Ferienlager mit Jugendbegegnungen, Baden, Klettern, Ballspielen, Projekten, Basteln, Museumsbesuchen, Bibliotheksbesuch und Lagerrundgängen. An einem dieser Tage wird die Gruppe nach Sotschi fahren und dort die Stadt, den Olympiakomplex und den Berg Achun besuchen.

1. Juli: Rückflug über Moskau nach Berlin und von dort Transfer nach Hause. Quelle: Organisatorin Heike Adomat

