Keine längeren Öffnungszeiten Die Handelsoffensive für die Reichenstraße in Bautzen ist gescheitert. Zu wenig Läden unterstützen diese Idee.

Die Reichenstraße in Bautzen. Die Geschäftsinhaber konnten sich nicht auf einheitliche Öffnungszeiten für ihre Läden einigen. © Uwe Soeder

Längere Ladenöffnungszeiten auf der Reichenstraße sollten neuen Schwung in Bautzens Innenstadthandel bringen. Doch die Sonnabend-Offensive des Citymanagements ist gescheitert. An der Testphase im Herbst beteiligten sich letztlich zu wenig Einzelhändler. Und auch das Weihnachtsgeschäft gab der Idee keinen neuen Schwung. „Der lange Sonnabend ist gecancelt“, muss deshalb Citymanagerin Gunhild Mimuß zu ihrem Bedauern mitteilen. In Zukunft setzt Bautzens Citymanagerin auf wenige ausgewählte Termine. So könnte man einzelne Sonnabende etwa vor Ostern, im Sommer und zur Romantica im Herbst zu langen Shoppingtagen erklären und dementsprechend bewerben.

In der Vergangenheit gab es wiederholt Forderungen nach einheitlichen Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt. Auf Bautzens Haupteinkaufsstraße öffnen und schließen die Geschäfte sehr unterschiedlich, was einige Kunden irritiert. Nach intensiven Diskussionen hatte das Citymanagement im September eine Kampagne zu mehr Einheitlichkeit auf der Reichenstraße gestartet. Die Öffnungszeiten an den Sonnabenden sollten bis 18 Uhr ausgeweitet werden. Begleitet wurde dies von kleinen Aktionen auf der Straße und kostenlosen Parkmöglichkeiten des Kornmarkt-Centers. Maximal in den ersten zwei Monaten hätten die meisten Händler mitgezogen, schätzt Mimuß. Nun gilt die Einkaufsoffensive als gescheitert. (SZ/ma)

zur Startseite