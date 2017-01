Keine Kompromisse im Saurierpark Beim Bau des neuen Eingangsgebäudes ging die Stadt Bautzen einen ungewöhnlichen Weg. Aus gutem Grund.

Bei der anspruchsvollen Konstruktion des neuen Empfangsgebäudes für den Saurierpark wollte Volker Bartko, Geschäftsführer der EWB und BBB, partout keine Kompromisse eingehen. Nun steht das Kuppelgewölbe – so filigran, wie es auf dem Reißbrett konzipiert wurde. © Uwe Soeder

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Zwei millionenschwere Bauwerke gingen vor anderthalb Jahren an den Start. Für zwölf Millionen Euro wuchs Bautzens erstes eigenes Heizkraftwerk der städtischen Energie- und Wasserwerke (EWB) an der Thomas-Müntzer-Straße in die Höhe. Zeitgleich startete der Bau eines außergewöhnlichen Eingangsgebäudes am Saurierpark in Kleinwelka. Doch dann der Rückschlag: Auf der Baustelle des Saurierparks ging es nicht vorwärts, der für Juni 2016 angesetzte Eröffnungstermin wurde auf April 2017 verschoben. Das war zufällig auch der Termin, zu dem das neue Kraftwerk mit voller Leistung arbeiten sollte. Aber auch hier gab es eine Überraschung.

Die Arbeiten am Energiezentrum sind so reibungslos verlaufen, dass die Anlage bereits im November komplett funktionierte, freut sich Volker Bartko. Für den Chef der EWB und der städtischen Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft (BBB), zu der der Saurierpark gehört, war 2016 ein aufregendes Jahr. Seit Beginn der 90er-Jahre habe er von einer eigenen Fernwärmeversorgung für Bautzen geträumt, sagt Bartko. Nun ist es Wirklichkeit geworden. Für ihn war die Inbetriebnahme des Kraftwerks eines der schönsten Momente im vergangenen Jahr. „Mit dem Heizkraftwerk erzeugen wir Energie mit allen Raffinessen und stellen uns den Umweltanforderungen der Zeit, ohne zu übertreiben“, erklärt Bartko. Zuvor hatte die EWB die Fernwärme, mit der 7 000 Bautzener Haushalte versorgt werden, vom Energieversorger Enso eingekauft. Jetzt ist sie Selbstversorger.

Ins Stocken kamen dagegen die Arbeiten am Mitoseum, dem neuen Eingangsbereich des Saurierparks. Es sollte ein wegweisender Bau werden, filigran, mit einer einzigartigen Wabenstruktur und zwei Millionen Euro teuer. Seine runden, organisch wirkenden Kuppeln sollte die Teilung der Urzelle symbolisieren. Doch die Statik der komplizierten Konstruktion bereitete richtig Kopfzerbrechen. Man schlug vor, das Bauwerk etwas wuchtiger zu konzipieren.

Futuristische Konstruktion

Volker Bartko wollte in diesem Punkt jedoch keine Kompromisse machen. „Gut Ding will Weile haben“, sagt der BBB-Chef. Er bestand auf die filigrane Variante des Empfangsgebäudes, bremste das Bauvorhaben und ließ die Statiker noch einmal rechnen. Er habe fest daran geglaubt, dass es funktionieren würde, so Bartko. Seine Hartnäckigkeit sollte ihm Recht geben. Es war zwar aufwendig und die Winkel der Stahlträger wurden zu Einzelanfertigungen, doch im November 2016 stand schließlich der Kugelbau wie ursprünglich geplant. Das Richtfest wurde gefeiert.

„Das ist es, das ist Leben“, schwärmt der 58-Jährige und blickt zufrieden auf futuristische Wabenkonstruktion, in der nun der Innenausbau vorangehen soll. Das Gebäude soll den Gästen des Saurierparks ein Gefühl des Ankommens vermitteln. Unter den durchsichtigen Zellwölbungen werden sie ab dem Frühjahr den Kassenbereich finden, ein Bistro, den Souvenirladen, Sitzgelegenheiten und vor allem Toiletten. Dazu wird es bereits beim Eintritt in die Dino-Welt Momente des Staunens geben. Ein lebensgroßer, beweglicher Spinosaurier soll die Besucher beeindrucken, genauso eine Multimedia-Show über die Urgewalten bei der Entstehung unseres Planeten. Hinter dem Mitoseum ist noch geplant, die Ursuppe nachzubilden. Dargestellt werden die am Anfang allen Lebens auf der Erde tobenden Naturgewalten mit einem Vulkan, Imitationen von Lava sowie Wasserdampf.

Die Ansprüche steigen

Seit die BBB vor 15 Jahren das Areal mit den Beton-Dinosauriern übernommen hatte, verwandelte es sich stetig von einer reinen Ausstellungsfläche für Dino-Plastiken in einen bunten Familienfreizeitpark mit Spielplätzen, Kletterparcours, Bastelstationen und Abenteuergelände. „Die Ansprüche der Besucher steigen, sie erwarten Qualität“, betont Bartko. Seine strengsten Kritiker seien dabei seine Enkel. Bartko ist gespannt, wie sie im Frühjahr das neue Eingangsgebäude beurteilen werden.

