Keine Klarheit im Abwasserverband Am Schwarzen Schöps gibt es einige Probleme. Die meisten Fragen reicht der neue Geschäftsführer weiter.

Die Kläranlage vom Abwasserzweckverband Schwarzer Schöps. © André Schulze

. Im Verband dufte es anrüchig, stellt Gemeinderat Peter Soldan in der Sitzung des Gemeinderats fest. Die Frage, wie sich das ändern kann, stellt er an Daniel Klemm, seit zwei Monaten Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands Schwarzer Schöps. Das ist freundlich ausgedrückt: Noch zu Beginn des Sommers stieg aus den Rohren vereinzelt giftiger Schwefelwasserstoff auf und war Ärgernis und Gefahr für die Anwohner. Diese Situation ist unter Kontrolle. Dennoch bleibt die Frage wichtig, was in Zukunft mit den immer schneller faulenden Abwassern passieren soll.

Daniel Klemm hebt hier die großen Erfolge hervor, die Maik Gerber erreichen konnte, bevor er selbst den Chefposten übernommen hat. Maik Gerber ist Geschäftsführer des hiesigen Trinkwasserzweckverbandes und hatte sich zwischenzeitlich auch um die Probleme mit dem Abwasser gekümmert. Mit der Einleitung von Eisen- und Aluminiumverbindungen konnte er die stechenden Gerüche stoppen.

Aber ganz zufrieden ist Peter Soldan mit dieser Antwort nicht. Gerüchten zufolge gebe es Belüftungssysteme für das Abwasser im Verband, die nicht in Betrieb sind. Er fragt nach, ob das stimme. Daniel Klemm antwortet, dass es verschiedene Arten von Kompressoren gebe. Einige belüften das Abwasser, andere schieben es mit Luftdruck weiter im Rohr. Für die vorhandenen Geräte sei geprüft worden, ob sich ihr Einsatz im Verhältnis zu den Kosten für ihren Energieverbrauch lohne. „Für den Moment ist aber für technische und bauliche Fragen Herr Brückner der Ansprechpartner“, erklärt Daniel Klemm. Dies hänge damit zusammen, dass er selbst erst seit dem 1. Juli hier sei und Erfahrungen mit diesem Thema sammeln könne.

Bürgermeister Denis Riese fasst für die Räte die Änderungen im Verband zusammen. Daniel Klemm ist der Nachfolger der Geschäftsführerin Katrin Kuhnert. Verbandsvorsitzender bleibt Horst Brückner, der auch Bürgermeister in Waldhufen ist.

Klemm hat selbst Erfahrung als Gemeinderat in seinem Heimatort Kubschütz im Landkreis Bautzen, dort ist er auch Mitglied des Technischen Ausschusses. Als studierter Verwaltungswirt und Ökonom eigne er sich nun das technische Wissen rund um das Abwasser an. Außerdem ist er Vater eines fünfjährigen Sohnes. Da die anwesenden Bürger dem Geschäftsführer keine weiteren Fragen stellen möchten, verabschiedet sich Daniel Klemm.

