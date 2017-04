Keine Klage gegen die Sparkasse

Görlitz. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien ist nach eigenen Angaben nicht von den Klagen der Verbraucherschutzzentralen gegen Sparkassen und Banken betroffen. Die Verbraucherschützer hatten Mitte April gegen drei Institute in Sachsen Klage wegen Gebühren am Bankautomaten eingereicht. Sie sollen ihre Kunden nicht rechtzeitig auf die Einführung oder Erhöhung von Gebühren beim Abheben von Geld am Bankautomaten informiert und auf ihr Kündigungsrecht aufmerksam gemacht haben. Bei den drei Instituten fehlte der korrekte Verweis auf das fristlose und kostenfreie Kündigungsrecht. Bei einem weiteren Geldhaus gebe es entsprechende Hinweise. Ein Verfahren gegen eine Berliner Genossenschaftsbank läuft bereits vor dem Landgericht Halle.

Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hatte im Oktober vergangenen Jahres bei verschiedenen Kontomodellen die Freiposten für Baraus- und Einzahlungen an der Kasse sowie an Sparkassen-Geldautomaten reduziert. Die davon betroffenen Kunden sind nach Angaben einer Sprecherin des Kreditinstitutes fristgerecht schriftlich darüber informiert worden. (SZ/sb)

