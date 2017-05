Keine Integration ohne Bildung und Arbeit Flüchtlingen fehlt es an Möglichkeiten, Abschlüsse nachzuholen. Auch die Wirtschaft fordert ein Handeln der Politik.

Deutschunterricht allein reicht nicht. Um einen Job zu finden, brauchen Flüchtlinge zumeist einen Schulabschluss. © dpa

Matthias Beine sucht händeringend nach Pflegekräften. Gerne würde er auch Flüchtlinge als Auszubildende gewinnen. Der Geschäftsführer des Dresdner Pflegeträgers Cultus geht dafür in Klassen, in denen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Er wirbt für den Beruf des Pflegers, vermittelt Praktika. Doch geeignete Bewerber zu finden sei schwer. „Wir haben in der Pflege das Problem der Zugangsvoraussetzungen“, sagt Beine. Für eine Ausbildung als Pflegefachkraft wird ein Realschulabschluss benötigt, als Pflegehelfer immerhin noch ein Hauptschulabschluss. Und den haben viele Flüchtlinge nicht.

Als der Flüchtlingszustrom nach Deutschland auf seinem Höhepunkt war, wurde vielfach die Hoffnung geäußert, die Zugewanderten könnten den deutschen Fachkräftemangel abmildern. Doch schnell wurde klar: Ganz so einfach ist das nicht. Fehlende Bildung spielt hier neben langwierigen Asylverfahren, unsicherem Aufenthaltsstatus sowie kulturellen und sprachlichen Schwierigkeiten eine entscheidende Rolle. Mehr als 50 Prozent der als arbeitsuchend gemeldeten Flüchtlinge in Sachsen haben entweder keinen Schulabschluss, oder ihr Bildungsabschluss ist nicht erfasst.

Bloß keine Enttäuschung

Für Betriebe, die gerne Flüchtlinge einstellen würden, ist das ein Problem. Die Handwerkskammer Dresden beispielsweise bemüht sich um die jungen Menschen. Es fehle jedoch oft an schulischer Grundbildung, so Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski. Die Landespolitik sei in der Pflicht, Angebote auch für nicht mehr schulpflichtige Geflüchtete zu schaffen, damit diese Bildungsabschlüsse nachholen könnten.

Bisher gibt es für über 18-Jährige nur wenige Möglichkeiten. Eine wären Abendschulen. Doch das schaffen nur wenige. „Die Deutschkenntnisse müssen hoch sein, um dort mitzukommen“, so Gesa Busche vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Sie ist die Projektleiterin von Resque continued, welches das Ziel hat, die Integration in Arbeit und Ausbildung sowie die Schulerfolge von Flüchtlingen zu verbessern. Auch die Jobcenter können über Berufsvorbereitungsmaßnahmen nachträgliche Schulabschlüsse fördern, das geschieht jedoch nur selten. Und auch diese Maßnahme sei eher etwas für Menschen mit Bildungserfahrung, so Busche.

Zusammen mit Sozialverbänden und Migrationsbeauftragten schrieb der Sächsische Flüchtlingsrat daher einen offenen Brief an die Staatsregierung, um ein eigenes Bildungskonzept für über 18-jährige Geflüchtete zu fordern. Der Brief kam an, Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ging Ende März beim Verbändegespräch zu einem verbesserten Zuwanderungs- und Integrationskonzept für Sachsen darauf ein. „Das Kabinett bereitet ein Konzept vor“, kündigte er an. Es sei wichtig, Zugewanderte in Arbeit zu bringen, damit diese gleichberechtigt teilhaben könnten. Auch bei Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) liegt das Problem schon länger auf dem Tisch. Bei ihr liegt auch die Federführung für ein neues Konzept. Beim Verbändegespräch äußert sie den Wunsch nach finanzieller Unterstützung vom Bund, bekommt dafür jedoch prompt eine Absage des Bundesinnenministeriums. Staatssekretär Hans-Georg Engelke sagte, er werde die Bitte zwar mitnehmen, aber: „Es ist auch Sache jeder Landesregierung, zu sagen: Wofür gebe ich Mittel aus?“

Es wirkt, als wolle einer dem anderen die Zuständigkeit zuschieben. Neben dem Wirtschaftsministerium und dem Integrationsbereich des Sozialministeriums ist auch das Kultusministerium involviert. Letzteres antwortet auf die Frage, ob fehlende Schulabschlüsse bei über 18-Jährigen als Problem gesehen werden, lediglich, dass diese Abendschulen besuchen könnten.

Für Arbeitsmarktintegration sei nicht das Kultusministerium, sondern das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit zuständig. Dort sieht man fehlende Schulbildung durchaus als Problem: „Zwar ist für die Aufnahme einer dualen Berufsausbildung formal kein Schulabschluss erforderlich, die im Rahmen des Schulbesuchs vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind jedoch für einen erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung wichtig“, so eine Referentin. Man arbeite an einem Lösungsansatz. „Für die schulische Bildung ist jedoch das Kultusministerium verantwortlich.“ Alexandra Kruse, Pressesprecherin der Integrationsministerin, würde gerne mehr präsentieren. Sie bittet um Zeit. Es gibt die Idee, Gelder aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung umzuwandeln.

„Es wird seit Ewigkeiten darüber gesprochen, aber dabei bleibt’s“, kritisiert Gesa Busche. Es müsse aber schnell etwas getan werden, sonst sei es für viele Menschen zu spät. Ihr Schreckensszenario: Der Wille und die Motivation vor allem junger Männer, etwas zu tun, könne sich in Enttäuschung wandeln. Es gebe nicht genug Arbeit für Ungelernte, sie würden in den Sozialsystemen landen, und das könne zu „destruktiven Verhaltensweisen“ führen. Seien es psychische Probleme oder ein Abrutschen in die Kriminalität. „Das sind sehr ungünstige Szenarien für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung.“

