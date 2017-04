Keine Hexen in Wiesa? Diesmal lodert kein Feuer am Depot. Die Veranstalter haben nichts angemeldet. Der Maibaum kommt trotzdem.

Hexenfeuer haben in der Region Tradition. In Wiesa gibt es in diesem Jahr allerdings keins. © dpa

Die Gerüchteküche erzählt es länger, nun ist es offiziell: In Wiesa findet kein Hexenfeuer statt. Der Treffpunkt am Feuerwehrdepot bleibt dunkel am 30. April. Ortsvorsteher Wolfgang Thomas weiß nur, dass die „Wiesaer Jugend“ ein kleines Generationsproblem hat. „Und das Hexenfeuer war ein aufwendiges Event, das mit viel Arbeit verbunden war. Wahrscheinlich haben die treibenden Kräfte gefehlt“, sagt er. Dass brandschutztechnische Mängel zur Absage führten, kann die Stadt nicht bestätigen. „Uns liegt keine Anzeige zum Abbrennen eines Hexenfeuers vor. Wir gehen davon aus, dass die Veranstalter ihre eigene Entscheidung getroffen haben. Keinesfalls liegt es daran, dass keine Genehmigung seitens der Stadt gegeben worden sei, da eine solche gar nicht erforderlich ist“, so Stadtsprecher Thomas Käppler. Lediglich ein Formular sei zu verwenden, dass im Amtsblatt oder von der Kamenz-Website bezogen wird. Dafür wird ab 17 Uhr der Maibaum gegenüber der „Eisenbahn“ aufgestellt. Die Zamperfreunde winden Sonnabend die Ranke. Gäste willkommen! (if)

