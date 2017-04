Keine Helmpflicht beim Anradeln

Beim Radeberger Anradeln am Sonntag besteht keine Helmpflicht. Darauf weist Mitorganisator Rolf Daehne hin. Eine gesetzliche Regelung ist nach Auffassung der Mehrheit der Radfahrer nicht notwendig. Die meisten Pedalritter entscheiden abhängig von der konkreten Situation eigenständig, ob beim Radfahren ein Helm getragen wird oder nicht, so der Mitorganisator. Die Sternfahrt für jedermann startet am Sonntag über verschiedene Distanzen um 10.30 Uhr an drei Punkten: Vom Radeberger Markt geht es über acht Kilometer auf die „Kleine Große Röder Tour“. Außerdem beginnt hier die „Panorama Tour“ über 20 Kilometer und die „Rennrad Tour“ über 60 Kilometer. In Liegau beginnt im Peter-Adler-Park die „Heimatkunde Tour“. Sie führt über eine Distanz von 18 Kilometern. In Langebrück ist Start am Bürgerhaus. Die „Langebrücker Heide Tour“ führt über 15 Kilometer. Ziel für alle fünf Fahrten ist der Peter-Adler-Park in Liegau. (SZ)

