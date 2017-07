Keine heiße Spur zu Autokratzern In mehreren Autohäusern entlang der Rostocker Straße machten sich Unbekannte zu schaffen.

Mehrere Fahrzeuge wurden von Unbekannten zerkratzt und beschädigt. © Archiv: Sebastian Schultz

Gut fünf Monate nach der Serie von Sachbeschädigungen an Autos in der Rostocker Straße laufen die Ermittlungen weiter – allerdings an anderer Stelle. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mit.

Einen Tatverdächtigen hatte die Polizei bisher nicht ermitteln können. Das Verfahren sei gegen Unbekannt gelaufen, erklärte eine Sprecherin. Der oder die Täter hatten Anfang und Mitte Februar sowie Ende März gleich mehrere Autohäuser entlang der Rostocker Straße heimgesucht, dort Spiegel beschädigt und den Lack zerkratzt. Gleich mehrmals betroffen war damals das Autohaus Hering. Dort richteten die Unbekannten an sieben Fahrzeugen insgesamt rund 20 000 Euro Schaden an. Ende März bekam das Unternehmen erneut unliebsamen Besuch. Die Täter zerstörten damals auch Scheiben und traten Außenspiegel ab. (SZ)

zur Startseite