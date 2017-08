Keine guten Erinnerungen Rico Benatelli hat noch nie gegen Sandhausen gewonnen. Doch das ist für den Dynamo-Neuzugang nicht das einzige schlechte Omen.

Rico Benatelli ist inzwischen nicht nur sportlich in Dresden angekommen. © Robert Michael

Auch das noch. Der Deutsche Fußballbund setzte für Dynamos Heimspiel am Samstag (Anstoß 13 Uhr) Schiedsrichter Timo Gerach ein. Der Unparteiische aus Landau war lange nicht mehr in Dresden, zuletzt im Dezember 2015. Da gewann der damalige Drittligist gegen die Würzburger Kickers mit 2:1. Bei den Gästen stand Rico Benatelli auf dem Platz. Als Dynamo-Pressesprecher Henry Buschmann den Namen des Schiedsrichters auf der Pressekonferenz am Freitag verriet, saß Neuzugang Benatelli neben ihm und grinste etwas gequält.

Bereits der Gegner Sandhausen weckt beim 25-Jährigen keine guten Erinnerungen. „Wenn es gegen die ging, saß ich meistens auf der Bank. Keine Ahnung, warum“, erklärte er. Stand er doch mal auf dem Rasen, verließ er den nie als Sieger. Eine ausbaufähige Bilanz. Am Sonnabend ist die nächste Gelegenheit, im Mittelfeld ist Benatelli gesetzt. Seine persönliche Bilanz seit seinem Umzug von Würzburg nach Dresden ist nämlich eine durchweg positive. Bei allen drei Pflichtspielen stand er bisher in der Startelf. „Ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagt er. Dagegen hätte auch Uwe Neuhaus nichts einzuwenden. „Er hat meine Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt“, lobt der Trainer die Neuverpflichtung. „Er passt wunderbar in unser System. Sein großer Pluspunkt ist seine Mannschaftsdienlichkeit, er verliert ganz selten den Ball und ist nicht nur auf eine Seite fokussiert.“

Nicht nur sportlich ist Benatelli inzwischen in Dresden angekommen, vergangene Woche fand er eine Wohnung in Stadionnähe. Zum Training kommt er deshalb öfters mit dem Rad, ansonsten fährt er einen Kleinwagen. Bodenständig zu bleiben, ist ihm wichtig, sagt er. „Es gibt auch noch ein Leben nach dem Fußball.“

Benatelli ist auch deshalb in der Stammelf gesetzt, weil Niklas Hauptmann weiterhin ausfällt. „Ein Einsatz käme für ihn noch zu früh“, erklärt Neuhaus. „Wir müssen ihn behutsam aufbauen, dass er körperlich wieder stabil bleibt.“ Wieder fit ist Innenverteidiger Sören Gonther nach seinen Achillessehnenproblemen. Zum Kader gehören wird Stürmer Eero Markkanen, dagegen soll der zweite Spätneuzugang Haris Duljevic das Wochenende nutzen, um seine körperlichen Defizite aufzuholen. „Das wird kein leichtes Spiel für uns“, warnt Benatelli seine Mitspieler. Er kennt sich da aus.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Ballas, Gonther, Heise - Hartmann - Möckl, Konrad, Benatelli, Berko - Röser

