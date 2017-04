Keine graue Mauer für Großenhain Die Stadt kann sogar die Farbe der Lärmschutzwand auswählen.

Am gestrigen Dienstag trafen sie sich im Rathaus: Klaus Riedel von der Bahn AG, Matthias Schmieder und Stefan Patschger von der Stadtverwaltung. Wichtigstes Thema: die Mauer. Genauer die Lärmschutzmauer, die sich nach Abschluss der Bahnbauarbeiten durch Großenhain ziehen soll. Zu einem Spitzengespräch trafen sich dazu bereits Anfang April Oberbürgermeister Sven Mißbach und Bürgermeister Tilo Hönicke mit Vertretern der Deutschen Bahn AG in Leipzig.

Gemeinsam mit Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, und Uwe Meyer besprachen beide das Thema Schallschutzwand. Offenbar gab es Klärungsbedarf. Die Sorge der Großenhainer war dabei schnell vom Tisch: Eine große, graue, massive Betonwand, wie in der Öffentlichkeit Anfang des Jahres diskutiert, wird es in Großenhain nicht geben, so die Vertreter der DB AG. Beton eignet sich, ebenso wie Glas, nur bedingt als Werkstoff für Schallschutzwände, da der Schall von beiden nicht gut aufgenommen wird.

Die Bahn verpflichtete sich nach den Protesten in einer gütlichen Einigungsrunde zu 400 Metern mehr Lärmschutzwand zwischen dem Abzweig Kottewitz und Berliner Bahnhof. Die Bahn wird damit 780 Meter Lärmschutzwand auf der Ostseite der Trasse und 450 Meter auf der Westseite der Trasse mit Höhen von jeweils zwei bis vier Metern errichten. Für Entsetzen hatte allerdings zunächst gesorgt, dass es hieß, diese Mauer dürfe weder begrünt noch bemalt werden und – sie sei aus Beton.

Dieser von der Stadt selbst als „ästhetische Bombe“ bezeichnete Schutz kam nun erneut auf den Tisch. Klaus Riedel hatte gestern nach eigenen Worten eine Lösung im Gepäck: Die Mauer soll aus Stahlprofilen gefertigt sein, die mit Glasfaserwolle gefüllten Aluprofile verfüllt wird. Zum Gleis zu zeigt die profilierte Seite, um möglichst viel Schall zu schlucken. Zur Stadt hin hat die Lärmschutzwand eine glatte Oberfläche und vor allem wird sie farbig. „Welche Farbe, das kann sich die Stadt Großenhain jetzt sogar aussuchen“, so Bahnsprecher Klaus Riedel.

