Keine Getränkelieferung am Sonntag

Durst ist kein Argument! © dpa

Durst ist kein Argument: Ein Online-Getränkehandel darf an Sonn- und Feiertagen keine Arbeitnehmer mit der Auslieferung von Getränken beschäftigen. Dieses Verbot der Bezirksregierung Münster wurde am Freitag vom Verwaltungsgericht Münster vorläufig bestätigt.

In dem Rechtsstreit ging es um einen Lieferanten, der ausschließlich über das Internet Bestellungen entgegennimmt. Er hat ein Lager, aber keinen Laden. Die Kunden wurden bislang an allen Wochentagen beliefert. Die Verwaltungsrichter verwiesen auf das Beschäftigungsverbot im Arbeitszeitgesetz. Es verwirkliche den Zweck, den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage „als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer“ zu schützen, heißt es in dem Beschluss.

Ein rein wirtschaftliches Umsatzinteresse und die spontane Nachfrage der Kunden rechtfertigten keine Ausnahme des im Grundgesetz verankerten Schutzes der Sonn- und Feiertage. Der Getränkelieferant könne sich auch nicht auf die Ausnahmeregelungen für Gaststätten, Cafés oder Hotels berufen, die Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigen dürfen. Die Produkte der Firma unterschieden sich nicht von sonstigen Produkten des Einzelhandels. Die Lieferungen könnten genauso gut auch an Werktagen stattfinden. (epd)

