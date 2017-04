Keine Generalproben Während der Neudorf/Döbelner Gegner absagte, schonte der VfL Waldheim 54 II vorm Finale des Leipzig-Pokals seinen Kader.

SVL-Spieler Patrick Naundorf versucht, sich gegen die Waldheimer Deckung in Szene zu setzen. Am Ende erzielte der junge Bergstädter einen Treffer. © André Braun

Übernächstes Wochenende ist es soweit. In Zwenkau stehen sich im Finale des Leipzig-Pokals die zweiten Mannschaften der HSG Neudorf/Döbeln und des VfL Waldheim 54 gegenüber. Da hätte es am letzten Punktspieltag auf beiden Seiten Generalproben für einen weiteren Saisonhöhepunkt geben können. Doch die fielen jeweils aus.

In Döbeln trat Gegner Turbine Leipzig nicht an, sodass die HSG-Reserve kampflos die beiden Punkte bekam und damit Meisterschaftsdritter wurde. Der souveräne Titelträger VfL Waldheim 54 II reiste dagegen mit einer Mischung aus dritter Mannschaft und A-Jugend in Leisnig an, schonte bis auf Torwart Gunnar Jaroschinski und Falko Fritsche seinen kompletten Kader, um kein Verletzungsrisiko einzugehen. Das wiederum empfanden in einem Derby sowohl die Gastgeber als auch ihre Fans als sehr schade, denn damit war dieses letzte Saisonspiel kein wirkliches „Kräftemessen“ so wie es erwartet wurde.

Schon in der ersten Halbzeit waren die Leisniger ihren Gegnern um einiges überlegen. Über die Hälfte der Waldheimer Tore wurden durch die reichlich verteilten Siebenmeter erzielt. Die Bergstädter, die sich die Vorfreude auf das Derby nicht nehmen ließen, überzeugten mit einer starken Mannschaftsleistung und führten zur Pause mit 14:9. Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich der ersten. Zwar fielen diesmal um einiges mehr Feldtore durch die Gäste, jedoch konnte die Waldheimer Jugend nicht mit den Gastgebern mithalten. Diese zogen immer weiter von ihrem Kontrahenten davon und sorgten für einen Spielausgang von 33:22. Auch wenn die Bergstädter sich ein ausgeglicheneres Spiel gegen den altbekannten Gegner vom VfL Waldheim gewünscht hätten, konnten sie sich trotzdem sehr über den verdienten Sieg freuen. Somit endet Saison auch für die dritte Mannschaft aus der Region auf Platz fünf sehr erfolgreich. (DA/emm/dwe)

