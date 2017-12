Keine Geldbuße für André Rieu Die Produktionsfirma des Musikers sollte Strafe zahlen, weil minderjährige Musiker nach 23 Uhr noch auf der Bühne standen. Doch die Gewerbeaufsicht kam damit nicht durch.

André Rieus Produktionsfirma sollte über 116 000 Euro Strafe zahlen. © dpa (Archiv)

Amsterdam. Der niederländische Musiker André Rieu (68) muss keine Geldbuße wegen unerlaubter Kinderarbeit bezahlen. Dies hat ein Gericht in Roermond am Montag entschieden.

Rieus Produktionsfirma hatte von der Gewerbeaufsicht einen Bußgeldbescheid in Höhe von 116 550 Euro erhalten, weil im Sommer 2015 bei sieben Freiluftkonzerten in Maastricht minderjährige Panflötenspieler noch nach 23.00 Uhr auf der Bühne gestanden hatten. Dies ist den unter 18-Jährigen in den Niederlanden jedoch verboten.

Rieu hatte gegen das Bußgeld Widerspruch eingelegt und argumentiert, für den Auftritt sei nicht er verantwortlich gewesen, sondern ein rumänischer Panflöten-Virtuose. Die Argumente der Gewerbeaufsicht überzeugten das Gericht nicht.

zur Startseite