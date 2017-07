Keine Gefährdung durch Blaualgen Wissenschaftler untersuchen das Wasser der Elbe. Jetzt liegen erste Erkenntnisse vor.

Die Elbe in Meißen: Die Untersuchungsreihe des Karlsruher Instituts für Technologie zeigt unter anderem, dass keine erhöhte Konzentration von Blaualgen im Fluss vorliegt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Untersuchungsreihe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zeigt unter anderem, dass keine erhöhte Konzentration von Blaualgen in der Elbe vorliegt. „Eine Gefährdung der Elbe-Ökologie durch Cyanobakterien schließen wir aus“, so André Zaake. Er ist einer der Wissenschaftler, die die Schwimmaktion „Das Meer beginnt hier!“ begleiten. Insgesamt 250 Schwimmerinnen und Schwimmer - begleitet von einem Forschungsboot - machen bei der Elbschwimmstaffel darauf aufmerksam, wie wichtig der Schutz der Meere auch im Binnenland ist. Am Sonntag vor einer Woche machte das Team auch In Meißen Station. Das Forschungsteam der TU Berlin nutzt die 575 Flusskilometer, um die Probenahmen und analytischen Verfahren für die Bewertung von Mikroplastikvorkommen weiterzuentwickeln. Am 12.Juli endet die Staffel dann nach insgesamt 19 Tagen in Geesthacht. (SZ)

