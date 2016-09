Keine Gebühren mehr für Reklame? Die Stadträte haben jetzt beraten, wie es mit Sondernutzungen rund um den Markt weitergehen soll.

In Weißenberg sollen keine Gebühren mehr für Reklame erhoben werden. © dpa

Der Anlass, warum die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung über das Thema Sondernutzungssatzung sprechen sollten, war eine Kündigung. Ein Geschäftsinhaber nahe am Markt in Weißenberg wollte seine Leuchtreklame abbauen, weil er dafür Geld an die Stadt zahlen muss. Die Reklame bedurfte einer Sondernutzungsgenehmigung. Da die Reklame an der Stelle auch Licht für den Fußweg bringt, hat Bürgermeister Jürgen Arlt angeregt, über die Satzung zu sprechen.

In dieser Satzung geht es vor allem um Dinge, die rund um den Markt passieren, Werbetafeln, Zunftzeichen, Parkautomat, Tische rausstellen. „Alles , was den Bürgern nutzt, sollte nichts kosten“, findet Stadtrat Klaus Klinner. Auch Sven Tschipke ist für das Aussetzen der Satzung. Hauptamtsleiterin Marion Zimmermann erläutert, dass Sondernutzungen dennoch eine Erlaubnis brauchen, damit nicht jeder alles machen kann. Zudem werden viele Dinge auch in anderen Rechtsverordnungen geregelt. Deshalb soll nun jeder Punkt der Satzung kontrolliert werden, um in der nächsten Sitzung dazu einen Beschluss zu fassen. „Wichtig ist, dass die Bürger nicht höher belastet werden“, sagt Jens Sterzel. (SZ/kf)

