Keine fünf Sterne für Löbau Mit bis zu 250 000 Besuchern hat Löbau am Tag der Sachsen ein Fest der Superlative gefeiert. Es gibt auch kritische Stimmen.

250 000 Besucher feierten in Löbau den Tag der Sachsen. © Rafael Sampredo

„Kritik von Besuchern bei der Nachbetrachtung zum Tag der Sachsen ist bei der Stadtverwaltung nicht bekannt.“ Das sagt Löbaus Pressesprecherin Eva Mentele – und hat möglicherweise die Ergebnisse einer eigenen Umfrage nicht parat.

Das Projektbüro Löbau hatte zum Sachsentag eine Bewertungsmöglichkeit auf seiner Facebookseite eingerichtet. Die SZ hat die Reaktionen der Nutzer darauf ausgewertet. Viel Lob gibt es da zum Programm. Die zahlreichen Mitmachangebote, das funktionierende zum Sicherheitskonzept, die Parkmöglichkeiten inklusive Shuttleverkehr. Auch für die Gesamtorganisation gibt‘s gute Noten.

Doch von den 156 Bewertungen insgesamt bemängelten auch 36 Teilnehmer der Umfrage das Mega-Event. Sie gaben als Bewertung einen oder zwei von fünf möglichen Sternen. Manche Kritiker begründeten ihre Wertung nicht. Andere äußerten, die Parkgebühren von zehn Euro seien zu hoch gewesen. Einige störten sich an fehlenden Sitzmöglichkeiten oder daran, dass das Fest weniger behindertengerecht gewesen sei. Dem widersprecht Eva Mentele. Außer den Bänken in der Stadt habe es vor Gaststätten und in den Zelten ausreichend Sitzplätze gegeben und: „Auch für Behindertentoiletten war gesorgt.“ Die nicht repräsentative Umfrage erhielt in der Gesamtbewertung 3,9 von fünf Sternen.

Während der Veranstaltung kam mehrfach die Frage , ob es sinnvoll sei, Parteienwerbung in Form der „Parteienmeile“ zuzulassen. „In diesem Punkt sind dem Austragungsort die Hände gebunden“, erklärt Pressesprecherin Eva Mentele. Das Kuratorium Tag der Sachsen habe die Parteienmeile im Konzept verankert. Dem Kuratorium gehören außer dem Freistaat 93 Vertreter von Vereinen und Verbänden an. In Löbau hatten sich 444 Vereine und Verbände am Tag der Sachsen präsentiert.

zur Startseite