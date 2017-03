Keine Frühjahrsblüher im Festjahr Erst im Sommer soll der Nieskyer Zinzendorfplatz farbenfroh bepflanzt werden. Die Stadt will so Geld sparen.

Auf ein prächtiges Blütenmeer am Zinzendorfplatz muss Niesky noch bis zum Sommer warten. Aus Kostengründen wird seit 2016 weniger gepflanzt. Foto: André Schulze © andré schulze

Auf dem Rasen des Nieskyer Zinzendorfplatzes wirbt seit wenigen Tagen ein Plakat für den runden Stadtgeburtstag. Das verspricht Aufmerksamkeit und ist sehr pflegeleicht. Wer hingegen auf eine farbenfrohe Frühjahrsbepflanzung im Jubiläumsjahr gehofft hat, der wird enttäuscht. „Die Bepflanzung wird so wie schon im vergangenen Jahr gehandhabt“, erklärt Barbara Giesel von der Stadtverwaltung. Erst im Sommer sollen Blumen den zentralen Platz der Kleinstadt schmücken, der gerne als Nieskys Wohnzimmer bezeichnet wird. „Wir hatten im vergangenen Jahr ein Blütenmeer und so soll es auch wieder aussehen“, kündigt die Leiterin für Technische Dienste im Rathaus an.

Es gibt nicht wenige Nieskyer, die diese Entscheidung bedauern. Über viele Jahre hinweg hat der Gartenbaubetrieb Halke den repräsentativen Platz zweimal im Jahr noch schöner gemacht. Barbara Giesel erklärt, dass der Wegfall der Bepflanzung im Frühjahr finanzielle Gründe hat. Schon im April 2015 hat die Oberbürgermeisterin angekündigt, die Kosten für die Hege und Pflege der Blumenrabatten am Zinzendorfplatz zu senken. „Wir wollen das etwas reduzieren“, sagt Beate Hoffmann damals. Seither gibt es weniger Blumen und mehr Rasen. Denn während früher die komplette Bepflanzung am Rand ausgetauscht worden ist, sind zuletzt nur noch die Sitzbänke und Ruhezonen bepflanzt worden. Und das im Sommer. Auch in diesem Jahr soll es Anfang Juni wieder so weit sein, verspricht Barbara Giesel.

Der Gartenbaubetrieb Halke aus Niesky hat dafür in der Vergangenheit ein eigenes Bepflanzungskonzept entwickelt, das einerseits den Pflegeaufwand reduziert – und andererseits die Pflanzen auch überwintern lässt. Das ist ein Grund dafür, dass der Mutterboden zum Teil durch ein splittähnliches Mineralgemisch ausgetauscht worden ist. Es bietet viele Vorteile – einerseits wird so der Wasserhaushalt der Pflanzen geregelt und es braucht weniger Gießeinsätze. Außerdem wird so Geld gespart, denn „wir gehen weg von der jährlichen Neubepflanzung“, erklärt Beate Hoffmann bereits vor zwei Jahren.

Görlitz hat anders als Niesky ab Mittwoch begonnen, die innerstädtischen Plätze zu bepflanzen. In diesen Tagen sollen insgesamt 17 000 Blumen eingesetzt werden. Geplant sind neben Stiefmütterchen, Hornveilchen und Tausendschön auch Goldlack und Anemonen.

zur Startseite