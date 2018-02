Keine Frostbeulen

© Rafael Sampedro

Olbersdorf. Ein letzter Rest fließenden Wassers ist den Enten noch geblieben. Zu großen Teilen aber hat sich eine Eisschicht über den Olbersdorfer See gezogen. Als das Bild am Sonnabend gegen 16 Uhr entstand, herrschten immerhin -6 Grad Celsius. Aber auch wenn das für eine Eisschicht reicht, die die Enten trägt, und selbst wenn ein See völlig zugefroren aussieht – das kann täuschen, wie der Unfall auf dem Moritzburger Schlossteich am Sonntag gezeigt hat.

Laut Wetterbericht sollen die Temperaturen diese Woche aber noch etwas sinken. Für Olbersdorf sind Nachttemperaturen von bis zu -15 Grad Celsius angesagt. Vielleicht reichen die frostigen Temperaturen ja aus, damit der eine oder andere Teich in der Region offiziell zum sicheren Schlittschuhfahren freigegeben werden kann.

