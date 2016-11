Keine freiwillige Schlüsselübergabe Die Schirgiswalder Karnevalisten lieferten sich zum Faschingsauftakt ein Duell mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung.

Der Bürgermeister will den Schlüssel nicht rausrücken. © Uwe Soeder

Mit der traditionellen Schlüsselübergabe hat am Freitag um 11:11 Uhr auch in Schirgiswalde die diesjährige Faschingssaison begonnen. Allerdings wollte Bürgermeister Sven Gabriel den Schlüssel nicht so einfach an Präsident Torsten Paul abgeben. Der Schirgiswalder Faschingsclub feiert die neue Saison unter dem Motto „Der SFC spielt heut verrückt – 35 Jahre Faschingsglück“.

Zum Auftakt auf dem Markt in Schirgiswalde stand ein sportlicher Wettstreit zwischen Mitgliedern der Stadtverwaltung und des Faschingsclubs auf dem Programm. Sackhüpfen, Eierlauf, Hula-Hupp und Seilspringen waren die Disziplinen, die zu absolvieren waren. Dabei hatte der Faschingsclub die Nase vorn. Aber auch Bürgermeister Sven Gabriel stellte den Narren Aufgaben, die sie in den Ämtern des Rathauses zu lösen hatten. Daran allerdings scheiterten die Karnevalisten, da vier Ämter in Schirgiswalde zu dieser Zeit wegen der Feierlichkeiten auf dem Markt geschlossen hatten. (szo)

zur Startseite