Keine Folgen nach Rechnungshof-Kritik in Zittau Der Vorwurf der Verschwendung von Steuern beim Wiederaufbau der Kläranlage in Zittau wird nicht weiter verfolgt.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Der Vorwurf der Steuerverschwendung beim Wiederaufbau des Klärwerks in Zittau nach dem Hochwasser 2010 wird wohl keine Konsequenzen haben. Der Landtag habe während einer Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen, „die Darlegungen des Sächsischen Rechnungshofs zur Kenntnis zu nehmen“, teilte Christian Schulze, Sprecher des Landtages in Dresden, auf Anfrage mit. Im Klartext: Sollten jetzt nicht einzelne Abgeordnete Konsequenzen ableiten, wird der Vorgang ohne weitere Schritte zu den Akten gelegt.

Das Klärwerk an der Zittauer Chopinstraße gehört dem Abwasserzweckverband „Untere Mandau“, war 2010 zerstört und für 14,5 Millionen Euro wieder aufgebaut worden. Der Freistaat beteiligte sich mit 90 Prozent der Kosten. Der Rechnungshof prüfte den Bau und warf dem Verband eine Steuerverschwendung in Höhe von 600 000 Euro vor. Der Verband bestritt das und verwies darauf, dass alle Schritte mit dem Fördermittelgeber abgestimmt waren.

Über eine Kritik des Rechnungshofes muss der Landtag beraten und abstimmen. Ein „zur Kenntnis nehmen“ ist in all den Fällen üblich, in denen der Landtag keinen weiteren Handlungsbedarf sieht. (szo)

zur Startseite