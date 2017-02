Keine Fähren über die Elbe Wegen Sturmtief „Thomas“ können die Fähren in Coswig und Diesbar-Seußlitz nicht fahren. Auch beim Busverkehr im Landkreis läuft wegen des schlechten Wetters nicht alles nach Plan.

Erst wenn Sturmtief „Thomas“ abgezogen ist, ist der Fährverkehr in Coswig wieder möglich. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Fähren in Kötitz und Diesbar-Seußlitz fahren seit Freitagmorgen nicht mehr. Wie Herms Gruber von der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) mitteilt, ist wegen des Sturms kein Fährverkehr über die Elbe möglich. Sobald Sturmtief „Thomas“ abgezogen ist, soll zumindest in Kötitz das Übersetzen über die Elbe wieder möglich sein. „Ab 13 Uhr wird voraussichtlich gefahren“, so Herms Gruber.

In Diesbar-Seußlitz wird die Fähre dagegen noch länger außer Betrieb bleiben. Dort ist der Anleger auf Diesbarer Seite durch den Sturm abgeklappt worden. Am Sonnabendmorgen soll der Anleger mittels Kran wieder in Position gebracht werden. „Danach ist auch hier der uneingeschränkte Fährbetrieb laut Winterfahrplan wieder möglich“, versichert Herms Gruber. Die Schiffe verkehren jedoch nur, solange der Wasserstand der Elbe nicht die 5-Meter-Marke überschreitet. Steigt der Pegel weiter an, gelte eine Schifffahrtssperre durch das Wasser- und Schifffahrtsamt.

Sturmtief „Thomas“ hat nicht nur den Fahrplan der Fähren durcheinandergebracht. Auch beim Busverkehr im Landkreis lief wegen des schlechten Wetters am Freitag nicht alles nach Plan. „Auf den Linien 417, 437und 439 kam es aufgrund von umgestürzten Bäumen zu einigen Verspätungen unserer Busse“, so Herms Gruber. (SZ)

