Keine evangelische Grundschule ab 2017

© Uwe Soeder

Der evangelische Schulverein Gaußig hat jetzt sein Vorhaben, in Königswartha eine Grundschule ab dem Schuljahr 2017/18 einzurichten, verschoben. Die Gründe seien vielfältig, sagte Pfarrer Gerd Frey vom Vorstand des Vereins. So sei die Finanzierung noch nicht geklärt, aber auch der Mangel an Lehrern sei ein Grund, das Vorhaben zu verschieben. Man verstehe auch die Kommune, die eine eigene Grundschule betreibt, und sich über eine weitere Grundschule im Ort nicht gerade freut. Das Vorhaben sei aber nicht ganz vom Tisch, sagt Frey. Schließlich sei im Gebäude der Paulus-Mittelschule noch ausreichend Platz. Nur der Zeitraum, wann der Verein das Vorhaben umsetze, sei noch unklar.

Für die Gemeinde Königswartha ist das zunächst eine gute Nachricht. Schließlich konnte Bürgermeister Swen Nowotny (CDU) jetzt informieren, dass es Fördermittel für die Sanierung der Toiletten der Grundschule gab. Die wird derzeit vorbereitet. In den Sommerferien kann gebaut werden. Für die Versorgungsgesellschaft, die das Schulgebäude der freien Mittelschule saniert und nun an den Verein für 20 Jahre vermietet hat, wäre es allerdings von Vorteil, weitere Räume zu belegen.

Geschäftsführerin Christine Hultsch ist da hin- und hergerissen. „Einerseits haben wir ja unsere eigene Grundschule. Aber wenn wir in der Paulus-Schule weitere Räume vermieten können, wird natürlich unser Kredit schneller abgezahlt“, sagt sie. Interesse an einer evangelischen Grundschule haben jedenfalls ausreichend Eltern gezeigt, bestätigt auch der Königswarthaer Pfarrer Andreas Kecke. (SZ/kf)

zur Startseite