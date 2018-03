Keine „Essener Zustände“ bei Meißner Tafel Dem Vorstand sind keine Probleme bekannt. Es gäbe keine Unterschiede zwischen Menschen mit oder ohne deutschen Pass.

Auch in Riesa und Gröditz werden viele Ausländer versorgt. Probleme wie in Essen gibt es dort nicht. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Meißen. Von zunehmenden Problemen mit ausländischen Kunden ist bei der Meißner Tafel nichts bekannt. Das sagte der SZ das Vorstandsmitglied Ursula Gleisberg. Ihr seien keine Zwischenfälle oder negative Erlebnisse von Mitarbeiten bei der Essensausgabe der Tafel am Kynastweg bekannt. Man mache keine Unterschiede zwischen Menschen mit oder ohne deutschen Pass. Die Haltung zu den Vorkommnissen bei der Essener Tafel werde man „in Richtung Bundesregierung“ klar kommunizieren, sagte Gleisberg.

Die Tafel in Essen war wegen ihres Ausgabestopps an Ausländer bundesweit in die Schlagzeilen geraten. (SZ/mhe)

