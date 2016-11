Keine Erklärung für Gewalt Im August 2015 kam es in Heidenau zwischen Asylgegnern und Polizei zu Straßenschlachten. Das Pirnaer Amtsgericht griff nun durch.

Im August 2015 war es zu Tumulten und Gewalt vor der geplanten Asylunterkunft in Heidenau gekommen. Jetzt stehen Beschuldigte vor Gericht. © dpa

Flaschen bersten ununterbrochen auf dem Asphalt. Die Videoaufnahmen, die im Gerichtssaal abgespielt werden, wirken verstörend. Im Sekundentakt fliegen Wurfgeschosse in Richtung der Polizeibeamten. Böller, die wie Kanonenschläge klingen, zerreißen die Dunkelheit und die wütenden Sprechchöre der Demonstranten.

Bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten am 21. und 22. August vergangenen Jahres auf der Straße vor dem ehemaligen Praktiker-Baumarkt in Heidenau. Rund 500 Asylgegner hatten dort gewaltsam gegen die Errichtung eines Erstaufnahmelagers für Flüchtlinge protestiert. In einem der letzten großen Gerichtsverfahren rund um die fremdenfeindlichen Auseinandersetzungen fiel Mitte November am Amtsgericht in Pirna ein Urteil gegen drei Beteiligte. Angeklagt waren die Männer wegen schweren Landfriedensbruchs, versuchter schwerer Körperverletzung und unerlaubten Sprengstoffbesitzes.

Am ersten Verhandlungstag zeigte sich aber nur einer der drei Angeklagten geständig. Der 22-Jährige war am 21. August an den Protesten vor der Asylunterkunft beteiligt. Er gab zu, am späten Abend, als die Lage schon eskaliert war, einmal einen Gegenstand in Richtung der Einsatzkräfte geworfen zu haben. Eine „Scheißaktion“ sei das gewesen, räumte der junge Mann ein. Zur damaligen Zeit, so erklärte er, habe er den falschen Umgang und ein Alkoholproblem gehabt und dadurch seine Arbeit verloren. Inzwischen habe er sein Leben aber im Griff, auch zu solchen Demonstrationen gehe er nicht mehr, sagt der Mann.

Inwieweit die beiden anderen Angeklagten an den Ausschreitungen beteiligt waren, musste das Gericht unter Vorsitz von Richter Jürgen Uhlig an zwei weiteren Verhandlungstagen klären, denn die Männer – ein Brüderpaar – wollten sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Während der Ältere komplett auf eine Aussage verzichtete, ließ der Jüngere durch seine Verteidigerin erklären, dass er nicht, wie in der Anklage behauptet, mit verbotenen Feuerwerkskörpern der Marke „La Bomba“ nach den Polizisten geworfen hätte.

Beweislage zu dünn?

Allerdings, so sagten Beamte aus, konnten sie damals sehen, dass er genau das getan hatte. Zudem fanden sie, nachdem sie ihn aufgegriffen hatten, mehrere illegale Böller in den Taschen seiner Kleidung.

Was den älteren Bruder betraf, sprachen Videos, die in beiden Krawall-Nächten teils von Journalisten, teils von Einsatzkräften aufgenommen worden waren, eine deutliche Sprache. Gleich in mehreren Szenen war zu erkennen, wie der 33-Jährige Gegenstände, vermutlich Steine, auf die Bereitschaftspolizisten wirft. Als Einziger der Beschuldigten war er an beiden Tagen an den Tumulten vor dem ehemaligen Praktiker-Baumarkt, in dem die Flüchtlinge unterkommen sollten, beteiligt.

Seinem Verteidiger erschienen die Szenen aber alles andere als beweiskräftig. Zu schlecht seien die Sichtverhältnisse in der Nacht gewesen, argumentierte er. Zwar sieht man einen schmalen Mann in einem auffällig gestreiften T-Shirt etwas werfen, sagte er, doch einwandfrei zu erkennen sei sein Mandant nicht. Auch hält er den Tatbestand des Landfriedensbruchs für nicht erfüllt. Dazu, so führte er an, hätte der Angeklagte aus einer Gruppe heraus agieren müssen. Tatsächlich sei er aber auf den Videos oft außerhalb der Menge zu sehen. Da aus seiner Sicht keine Anhaltspunkte für eine Schuld seines Mandanten gegeben waren, beantragte er Freispruch.

Ähnlich sah es die Anwältin des jüngeren Bruders. Ihm, so erklärte sie, konnte der Böllerwurf nicht nachgewiesen werden, da es davon keine Aufzeichnungen gab. Ein Polizist hatte ausgesagt, den Angeklagten dabei beobachtet zu haben. „Aber reicht das für einen Schuldspruch?“, fragte sie. Was den Landfriedensbruch und die Körperverletzung betraf, beantragte sie ebenfalls Freispruch für ihren Mandanten. Für den nachgewiesenen Besitz illegaler Sprengkörper hielt sie die Verhängung einer Geldstrafe für angemessen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Gericht kam nach drei Verhandlungstagen zu einem anderen Schluss. Richter und Schöffen sahen die Schuld der drei Männer als erwiesen an.

Sie verurteilten den jüngsten, heute 22-jährigen Täter zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die aber aufgrund seines umfassenden Geständnisses zur Bewährung ausgesetzt wurde. Da der Mann zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war, wurde Jugendstrafrecht angewandt. Für die Brüder gab es keine Strafaussetzung. Der jüngere, 27-jährige, muss für 20, der ältere für 26 Monate ins Gefängnis. Für den Richter und die Schöffen fiel dabei ins Gewicht, dass sich die beiden nicht zur Sache geäußert haben: kein Geständnis, keine erklärenden Worte.

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Es ist zu erwarten, dass die Geschwister vor dem Landgericht in Berufung gehen.

zur Startseite