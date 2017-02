Keine Entwarnung bei toter Möwe Der Vogel, der in Großenhain entdeckt wurde, wird jetzt von einer Bundesbehörde untersucht.

Die tote Möwe vom Großenhainer Gondelteich ist jetzt auch ein Fall für das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems bei Greifswald. Das bestätigt Kerstin Thöns, die Pressesprecherin des Landkreises Meißen. Der Kadaver sei von der Landesuntersuchungsanstalt in Dresden untersucht und anschließend zum Friedrich-Löffler-Institut (FLI) verschickt worden. Das ist das nationale Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Es besteht der Verdacht, dass die Möwe an der Vogelgrippe gestorben ist. „Es gibt keine Entwarnung, aber auch noch keinen eindeutigen Befund“, so die Landkreissprecherin.

Ihre Kollegin auf der Insel Riems wird konkreter. „Proben werden nicht grundsätzlich bei uns eingesandt, nur wenn es sich um eine neue Region oder eine neue Spezies handelt“, sagt Kristin Schalkowski von der FLI-Pressestelle. Die Landesuntersuchungsanstalten hätten die Mittel, den H5-Virus nachzuweisen. Im FLI würde ermittelt, um welchen H5-Typ es sich handelt, ob er hoch oder niedrig pathogen (krankheitserregend) ist. Aussagen zur Großenhainer Möwe machte sie nicht.

