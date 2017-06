Keine Entscheidung zu Rassismus-Studie Das Thema ist im Stadtrat vertagt worden. Die CDU-Fraktion braucht Bedenkzeit.

Freital. Der Stadtrat Freital hat die Entscheidung zur Überprüfung der umstrittenen Rassismus-Studie der Ost-Beauftragten vertagt. In der Sitzung am Donnerstag sollte ein gemeinsamer Antrag von CDU, Freien Wählern und AfD behandelt werden. Darin fordern die Fraktionen die Überprüfung der Studie auf wissenschaftliches Fehlverhalten durch eine unabhängige Institution. Die Kosten dafür sollen aus dem Haushalt getragen werden. Gleich zu Beginn der Sitzung jedoch beantragte die CDU-Fraktion, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Die Fraktion habe erst kurz vor der Sitzung Informationen zugestellt bekommen, sagt der Vorsitzende Martin Rülke. Diese möchte man erst auswerten und darauf basierend einen Beschluss fassen.

Details zu den Informationen und von wem sie stammen, nannte Rülke nicht. Er ließ allerdings durchblicken, dass es innerhalb der Fraktion Diskussionen, ob man nun für die Überprüfung der Studie tatsächlich Geld in die Hand nehmen sollte. Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hatte die regionalen Faktoren für Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland untersuchen lassen. Dazu hatte das Göttinger Instituts für Demokratieforschung unter anderem vier Stadträte interviewt. Kritik gab es unter anderem an den Anonymisierungen in der Studie. Zudem stellen die Ergebnisse Freital in ein falsches Licht, heißt es. (SZ/cb)

