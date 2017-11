Keine Entscheidung bei Bettel-Debatte Im November sollte ein Beschluss gefasst werden. Doch daraus wird jetzt wohl nichts.

Eigentlich sollte die neue Polizeiverordnung und damit auch die Entscheidung über ein Bettel-Verbot von Kindern im November auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen. Doch das verzögert sich. Die Vorlage wird noch immer in den Gremien diskutiert. Am Donnerstagabend verwies der Jugendhilfeausschuss das Thema wieder zurück in den Unterausschuss Planung. Der Grund: das Rechtsamt lehnte die Beschlussempfehlung vom Unterausschuss ab. Darin schlugen die Mitglieder vor, das Betteln von und mit Kindern dann zu verbieten, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Oder wenn Menschen getäuscht oder bedrängt werden.

In Essen ist das Kinder-Betteln seit 1980 verboten. Die Stadtverwaltung wertet es als Erfolg. Das Phänomen habe sich „stark rückläufig“ entwickelt. In Hamburg und München wird über ein generelles Verbot in zentralen Bereichen diskutiert.

„Ein Verbot ist keine Lösung, wir brauchen sozialpädagogische Angebote für die Kinder und wirksame Maßnahmen gegen Armut“, so Linken-Fraktionschef André Schollbach. Die Fraktion sei in Gesprächen mit Streetworkern und Jugendhilfeträgern. Auf Hilfe setzt auch SPD-Fraktionschef Christian Avenarius. „Die CDU befürwortet ein Verbot, so ihr Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser. „Wir müssen uns Zeit für Diskussionen nehmen“, sagt Grünen-Stadträtin Tina Siebeneicher. Bisher ist in der Polizeiverordnung nur aggressives Betteln verboten. Das heißt, Passanten dürfen nicht belästigt oder angefasst werden. (SZ/jv)

