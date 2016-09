Keine Ende der Unfallkette Auf der A 4 sind mehrere Autos und ein Lkw kurz vor dem Dreieck Nossen kollidiert. Die Folge: ein langer Rückstau.

Ein schwer beschädigtes Auto steht auf der linken Fahrspur, dahinter staut sich der Verkehr kilometerweit. © Roland Halkasch

Die Unfallkette auf der A 4 reißt nicht ab. Ein schwerer Zusammenstoß sorgte Dienstag erneut für Stau in Richtung Chemnitz. Kurz vor dem Nossener Dreieck waren am Morgen gegen 8 Uhr nach Angaben eines Polizeisprechers mindestens sechs Fahrzeuge an Kollisionen beteiligt. Auslöser war offenbar ein Auffahrunfall. Die 28-jährige Fahrerin eines VW Golf stieß kurz vor dem Dreieck Nossen aus bislang ungeklärter Ursache von hinten gegen einen Skoda Fabia . Daraufhin schleuderte der Fabia gegen einen Kleintransporter und dieser wiederum gegen einen Citroën. Danach wurden noch ein weiterer Pkw sowie ein Lkw in den Unfall verwicklet.

Bei dem Unfall wurden sechs Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wegen Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrspuren in Richtung Eisenach gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens 50 000 Euro.

Vielen Autofahrern dürfte das Warten auf der Strecke mittlerweile vertraut sein. Der Unfall am Dienstag war der zweite Zusammenstoß in dieser Woche. Bei einem Unfall auf der A4 am Montagmorgen fuhr ein Lkw in einen Anhänger hinein. Das Wohnwagengespann hatte zwischen den Abfahrten Wilsdruff und Nossen an einem Stauende gebremst. Der nachfolgende Fahrer des Lasters bemerkte das zu spät. Durch den Aufprall wurde auch der den Wohnwagen ziehende Peugeot 308 beschädigt.

Die beiden jüngsten Vorfälle sind nur zwei in einer ganzen Reihe. Erst im Frühjahr hatte das Bundesverkehrsministerium einen achtspurigen Ausbau der Strecke zwischen Dresden und Nossen verworfen. Begründet wurde dies mit zwei Brücken im Verlauf der Autobahn, die noch nicht einmal abgeschrieben seien und neu gebaut werden müssten. Als Alternativen, um die gefährliche Strecke zu entschärfen, blieben dem Freistaat nur Geschwindigkeitsbegrenzungen und elektronische Verkehrsleitmaßnahmen. (SZ/pa)

