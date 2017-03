Keine Elektroschrott-Annahme Remondis an der Lommatzscher Straße schickt die Bürger jetzt nach Groptitz. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.

Raimund Otteni, Geschäftsführer Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal. © PR

Wohin nur mit dem alten Staubsauger oder dem kaputten Toaster? Auf jeden Fall nicht mehr zum Remondis-Wertstoffhof auf der Lommatzscher Straße 8. „Bis Ende 2016 hat die Firma Remondis dort im Auftrag des Zweckverbandes Elektroaltgeräte angenommen“, erklärt der Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes (ZAOE) Raimund Otteni. Zur Historie: „Diese Leistung stammte noch aus den Zeiten, in denen der Landkreis mit seinem Eigenbetrieb die abfallwirtschaftlichen Aufgaben selbst wahrnahm.“ Seit 2009 arbeite der ZAOE daran, „die unterschiedlichen abfallwirtschaftlichen Strukturen im Verbandsgebiet Stück für Stück anzugleichen“. Dazu gehört auch die Entwicklung der Umladestation Groptitz zu einem Wertstoffhof.

Oder: Sperrmüll bestellen

„Der Verband ist nun in der Lage, Elektroaltgeräte auch in Groptitz anzunehmen. Eine weitere Annahmestelle hat der Verband auf dem Wertstoffhof in Großenhain, Zum Fliegerhorst 9, eingerichtet“, erklärt Raimund Otteni. Das bedeutet jedoch nicht, dass Besitzer kaputter Elektrogräte jedes Mal nach Groptitz fahren müssen: „Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Elektrogroßgeräte mit der Sperrmüllkarte aus dem Abfallkalender ohne Gebühr abholen zu lassen“, heißt es vom Abfallzweckverband.

Im Übrigen sind auch Hersteller und Verkäufer von Elektro- und Elektronikgeräten vom Gesetzgeber in die Pflicht genommen, Elektroaltgeräte zurückzunehmen.

In Riesa besteht außerdem die Möglichkeit, alte Geräte bei NTT-Riesa an der Hamburgerstraße 1 loszuwerden. „Bei uns gibt es dafür sogar noch ein paar Cent dafür. Wir nehmen alles, außer alte Fernseher, Kühlschränke und Ölradiatoren“, erklärt eine Mitarbeiterin auf Anfrage der Sächsischen Zeitung.

