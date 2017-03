Keine Einwände gegen Haushalt

Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat einen feststehenden Haushalt für 2017. Der Gemeinderat hat den Finanzplan in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Trotz ambitionierter Investitionen komme die Gemeinde ohne neue Kreditaufnahme und ohne Steuererhöhungen aus, wie Kämmerer Torsten Weber betonte. Sowohl Grundsteuer als auch Gewerbesteuer bleiben unverändert. Mit möglichen Einwendungen seitens der Einwohner mussten sich die Gemeinderäte nicht befassen – während der sieben Werktage, in denen der Haushaltsplan öffentlich auslag, wollte ihn niemand im Detail studieren, somit lagen auch keine Einwendungen vor.

Mit Abstand größter Posten ist der Hochwasserschutz für den Stürzabach. Insgesamt will die Gemeinde hier in den kommenden Jahren 3,5 Millionen Euro verbauen, 90 Prozent davon sollen als Fördermittel vom Land Sachsen kommen. Rund 255 000 Euro sind für einen neuen Schulsportplatz für die Grundschule eingeplant. Für 230 000 Euro, inklusive Förderung, erhält die Kindertagesstätte in Wilschdorf einen Anbau. Zudem werden für die Feuerwehren in Porschendorf sowie in Wilschdorf neue Fahrzeuge angeschafft. Ein Großprojekt in Sachen Instandhaltung wird die Dach-und Fassadensanierung für einen Wohnblock in Dürrröhrsdorf. (SZ/dis)

