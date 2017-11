Keine Einigung im Schimmel-Streit Die Besichtigung der Wohnung in der Rothenburger Südstraße hat nur bedingt etwas gebracht. Der Verwalter schickt Maler- und Fensterbaufirma zur Reparatur.

Im Streit um die von Schimmel befallene Wohnung von Santana (r.) und Marcel Jaeschke ist keine Einigung in Sicht. © jens trenkler

Rothenburg. Santana und Marcel Jaeschke waren voller Hoffnung gewesen, als sie vom bevorstehenden Besuch ihres Hausverwalters erfahren hatten. Doch nach dem Treff hielt sich ihre Freude in Grenzen: „Es ist eigentlich nichts Greifbares dabei herausgekommen, außer dass wir schon eine Malerfirma hier hatten, die einen Kostenvoranschlag für die malermäßige Instandsetzung der Schimmelstellen machen soll“, sagt die Mieterin der Wohnung in der Südstraße 10, die seit rund einem Jahr mit Schimmelbildung an Wänden und Einrichtungsgegenständen zu kämpfen hat. Sie selbst und ihr Mann Marcel wollen in den nächsten Tagen zum Anwalt gehen, um Druck zu machen auf die Blasewitzer Grundstücksverwaltungsgesellschaft (Bgv), die den Wohnblock im Auftrag einer privaten Eigentümerin verwaltet. Mitnehmen wollen sie dann auch das Gutachten von Georg Brendler. Der Experte für Bauwerksschäden hatte der Familie bescheinigt, dass es sich bei der Feuchtigkeit an den Wänden um Tiefennässe handeln müsse, falsches Lüftungsverhalten dagegen auszuschließen sei. Das Gesundheitsamt des Landkreises, das an acht Stellen in Schlafzimmer und Küche Proben genommen hat, kommt zu der Einschätzung, dass Schimmelpilzsporen vorhanden sind. Die Situation in der Wohnung besitze allergenes Potenzial, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könne. Vom Verwalter fordert die Familie deshalb eine Entschädigung von 4 000 bis 5 000 Euro – als Ersatz für das nicht mehr nutzbare Schlafzimmer und die Minderung der Lebensqualität.

Jürgen Franz, zuständiger Bgv-Bearbeiter: „Wir werden vor Ort noch einmal Gespräche mit Fachleuten führen, um die Ursache der Schimmelbildung endgültig zu klären.“ Zudem habe man einen Maler damit beauftragt, fünf Zentimeter Tapete an den Fensterfaschen zu entfernen und die betreffenden Stellen danach mit einem speziellen Anstrich zu versehen. Eine Fensterbaufirma soll überdies die Dichtungen und die Einstellung der Fenster überprüfen und gegebenenfalls gleich neu justieren.

